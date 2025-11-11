Виталий Кравцов подписал трехлетний контракт с хоккейным клубом «Трактор»

Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона‑2027/2028

Воспитанник челябинского хоккея Виталий Кравцов подписал новое соглашение с клубом «Трактор», которое рассчитано до конца сезона-2027/2028. Форвард так и не смог закрепиться в НХЛ, а долгосрочный контракт с «черно-белыми» говорит о том, что хоккеист оставил попытки покорить североамериканскую лигу. Информацию о подписании соглашения подтвердила пресс-служба ХК «Трактор».

Текущий сезон Виталий Кравцов начинал в системе клуба «Ванкувер Кэнакс». Однако шанса проявить себя в НХЛ он так и не получил. Хоккеист был отправлен в фарм-клуб команды и провел 10 матчей за «Абботсфорд» в АХЛ, в которых набрал 4 (1 + 3) очка. 4 ноября нападающего повторно выставили на драфт отказов, а уже на следующий день контракт с «Ванкувером» был официально расторгнут.

Штаб ХК «Трактор» объявил о подписании контракта с форвардом вчера ночью, 10 ноября. Речь идет о трехлетнем соглашении с клубом. Таким образом, контракт хоккеиста с «черно-белыми» истечет по окончании сезона-2027/2028.

Виталий Кравцов в КХЛ провел за «Трактор» 367 матчей, в которых набрал 199 (106 + 93) очков. Вместе с командой он завоевал три бронзовые и одну серебряную медали чемпионата КХЛ. Наиболее результативным получился для него сезон-2024/2025, в котором форвард провел 85 матчей и набрал 65 (33 + 32) очков.