Хоккеисты «Трактора» вырвали победу у «Амура» в овертайме

Помог челябинцам выиграть у «Амура» Виталий Кравцов, а решающий гол на счету Григория Дронова

Челябинский «Трактор» одержал победу в овертайме над хабаровским «Амуром» в чемпионате КХЛ — 2:1 Помогли это сделать команде вернувшийся в родной клуб Виталий Кравцов, а также отбывший дисквалификацию Григорий Дронов. Южноуральский клуб одержал вторую победу на Дальнем Востоке в ходе выездной серии матчей, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Трактор» не лучшим образом провел октябрь в КХЛ. Однако с началом ноября как будто воскрес и набрал обороты. Домашние победы над «Барысом» (6:3) и «Сибирью» (4:3) и гостевая над «Адмиралом» (3:1) показали, что команда на пути выздоровления. А тут еще стало известно о возвращении в Челябинск форварда Виталия Кравцова. Все это вкупе вселяло надежду.

Кстати, «старый-новый» игрок «Трактора» начал игру в первом звене команды с Джошуа Ливо и Андреем Светлаковым. И тут же оказался в центре всеобщего внимания. Уже на 2:40 после начала матча Виталий Кравцов открыл счет своим голам в сезоне за «Трактор». Он оказался самым расторопным на «пятаке», забросив шайбу с добивания, — 0:1.

Челябинцы агрессивно действовали в атаке, переигрывали соперника в контроле шайбы. Вот только нежданно-негаданно пропустили гол в свои ворота. Евгений Свечников подкараулил ошибку соперника и в быстром отрыве «прошил» голкипера Криса Дригера. Кстати, он отличился в своем 100-м матче в КХЛ. Отметим, что канадец допустил ошибку, не среагировав на отнюдь не самый опасный бросок, — 1:1.

Живо и динамично смотрелась игра команд во втором периоде. Снова с позиции силы и активнее в атаке действовали хоккеисты «Трактора». В позиционном нападении «черно-белые» выглядели здорово. В одном из эпизодов шайба после броска Михаила Григоренко угодила в перекладину. На хорошей позиции для броска был Андрей Светлаков. Увы, шайба не шла в ворота — и «виноват» в этом надежно игравший на последнем рубеже голкипер «тигров» Максим Дорожко.

Много борьбы и войны за территорию — так прошел заключительный отрезок матча. Обе команды преуспели в разрушении атак соперника. Вызвал овации и одобрительный гул эффектный силовой прием защитника «Трактора» Арсения Коромыслова. Запомнилось и спасение Криса Дригера после того, как коварный бросок из-под защитника наносил Илья Талалуев.

В конце периода «Трактору» очень непросто пришлось в меньшинстве. Ему удалось выстоять, а затем получить шанс закончить все в большинстве. Наши парни зажали соперника в зоне, нанесли три убойных броска, однако цели они не достигли.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. «Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 от (1:1, 0:0, 0:0, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Виталий Кравцов (Андрей Светлаков, Джошуа Ливо), 02:40 (5×5).

1:1 — Евгений Свечников (Олег Ли, Александр Гальченюк), 14:44 (5×5).

1:2 — Григорий Дронов (Виталий Кравцов), 61:51 (3×3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Виталий Кравцов («Трактор»)

Отметил заброшенной шайбой свое возвращение в родной клуб. При этом сделал спустя две с половиной минуты после начала матча. Также записал на свой счет результативную передачу.

Максим Дорожко («Амур»)

Совершил 34 сейва, а еще несколько эффектных спасений. Помог своей команде доиграть до овертайма.

Григорий Дронов («Трактор»)

Вернулся на лед после 5-матчевой дисквалификации и сразу же стал героем овертайма, забросив победную шайбу.

Следующий матч хоккеисты «Трактора» проведут послезавтра, 13 ноября. В этот день подопечные Бенуа Гру сразятся в Омске с «Авангардом».

Фото: пресс-служба ХК «Амур» (Хабаровск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).