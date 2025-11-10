Хоккеист Виталий Кравцов вернулся в ХК «Трактор»

Он сможет сыграть за команду в ближайшем матче с «Амуром»

Воспитанник челябинского «Трактора» Виталий Кравцов вернулся в родную команду и сможет сыграть за «черно-белых» в ближайшем матче чемпионата КХЛ с «Амуром». Ему не удалось закрепиться в клубе НХЛ «Ванкувер Кэнакс», который выставил хоккеиста на драфт отказов. Главный тренер ХК «Трактор» Бенуа Гру подтвердил, что форвард готовится сыграть за челябинский клуб в ближайшем матче.

Об этом сообщил наставник «черно-белых» после победного матча с «Адмиралом», в котором «Трактор» одержал победу со счетом 3:1. Пресс-служба челябинского клуба опубликовало видео из раздевалки команды, в которой находился и вернувшийся из-за океана хоккеист. На послематчевой пресс-конференции Бенуа Гру подтвердил, что Виталий Кравцов готовится сыграть за «черно-белых» в ближайшем матче.

«Мы ждем Виталия не только из-за игровых, но и в первую очередь из-за человеческих качеств. Его очень заботят результаты команды, ему не все равно. Такой двусторонний игрок усилил бы любую команду», — отметил главный тренер ХК «Трактор».

Официально о подписании контракта пока не объявлено, однако это может произойти в ближайшее время. Как сообщают федеральные СМИ, речь идет о подписании соглашения с хоккеистом на три сезона. Напомним, что Виталий Кравцов в прошлом сезоне был одним из лидеров команды — набрал 58 очков в регулярном чемпионате КХЛ и 7 баллов в плей-офф Кубка Гагарина.

Напомним, что ближайший матч «Трактор» в чемпионате КХЛ проведет завтра, 11 ноября. Ему предстоит сыграть в гостях с хабаровским «Амуром».