Хоккеист Виталий Кравцов забросил первую шайбу после возвращения в «Трактор» (видео)

Челябинцу хватило трех минут для того, чтобы забить свой первый гол сезона в КХЛ

В своем первом же матче после возвращения в хоккейный клуб «Трактор» Виталий Кравцов отметился заброшенной шайбой. Для этого ему понадобилось менее 3 минут, чтобы открыть счет в матче с «Амуром» сегодня, 11 ноября, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисту «Трактора» потребовалось всего лишь 2 минуты и 40 секунд, чтобы забросить свою первую шайбу сезона в КХЛ. Виталий Кравцов открыл счет в матче с «Амуром», сыграв на добивании с «пятака». Ассистировали партнеру по команде Джошуа Ливо и Андрей Светлаков.

Главный тренер ХК «Трактор» Бенуа Гру заявил Виталия Кравцова в первом звене нападения в матче с «Амуром». Это первый матч форварда за «черно-белых» в сезоне после возвращения из НХЛ. Вчера вечером, 10 декабря, штаб «Трактора» объявил о заключении контракта с хоккеистом на три сезона.

Игра с «Амуром» продолжается. «Трактор» ведет в счете 1:0 в середине первого периода.

Видео: официальный сайт КХЛ (khl.ru)