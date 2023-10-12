Виталий Коркин: «Соперники бились за победу, мы просто играли в футбол»

Главный тренер ФК «Челябинск‑М» — об историческом успехе своей команды

Молодежная команда ФК «Челябинск» в завершившемся сезоне показала лучший результат в своей истории. Под руководством Виталия Коркина она впервые стала серебряным призером в Третьем дивизионе зоны «Урал — Западная Сибирь». При этом большую часть дистанции челябинские футболисты шли лидерами турнира, лишь на финише пропустив вперед ашинский «Металлург». Главный тренер ФК «Челябинск-М» объясняет причины успешного выступления команды и рассуждает о перспективах молодых игроков во взрослом футболе.

— Я правильно понимаю, что перед вашей командой изначально не было серьезных турнирных задач? У тренерского штаба «Челябинска-М» априори стоят другие цели.

— Да, наша основная задача — воспитание молодежи, подготовка ее ко взрослому футболу. Такие цели были и будут всегда. Но в этот раз удалось еще и результат хороший показать. Такое бывает очень редко. Без ложной скромности могу сказать, что мы провели невероятный, исторический сезон.

— Почему он таким получился?

— Здесь много факторов совпало. Хочу отметить, что сами ребята нужным образом подходили к тренировочному процессу, выполнению тренерских установок. Это тот случай, когда трудолюбие и хорошая работа на тренировках приводит к желаемому результату. Во-вторых, удалось создать крепкий и дружный коллектив. Ребята общаются друг с другом не только на футбольном поле, но и за его пределами. Это отражалось на их игре и командном духе. В-третьих — единство в работе тренерского штаба: мы со Степаном Суворовым и Владимиром Ивановым работали в единой связке. В конечном итоге мы верили в ребят, они в нас и друг в друга.

— Все вышеперечисленное — это вопросы мотивации, психологии, настроя. А если говорить о сугубо футбольной составляющей?

— Это уже мой второй сезон в качестве главного тренера ФК «Челябинск-М». В первый год мы заняли высокое для себя 6-е место. Мы сохранили ребят в обойме, они знали наши требования. Тактические схемы не изменились. Но мы хорошо отработали командные взаимодействия, наигранные комбинации и т. д.

— В Третьей лиге немало молодых команд, дублирующих составов основных клубов. Насколько уровень игры здесь отличается от Второй лиги и взрослого футбола?

— Главное отличие в том, что во взрослом футболе все заточено на результат. Даже в нашей лиге были команды, которые ставили перед собой высокие задачи, были заточены на победы. Мы же выходили на поле и просто играли в футбол. К нам результат пришел через игру. Но лично мне греет душу тот факт, что нам удалось вернуть болельщика на трибуны.

Вспоминается один эпизод. Мы проиграли домашний матч, я в расстроенных чувствах ухожу со стадиона. Ко мне подходит знакомый и говорит: «Ты посмотри на трибуны! Болельщики аплодируют! Ты помнишь, чтобы молодежная команда собирала так много людей на домашних матчах?!» Он мне открыл глаза. Действительно, наши матчи на «Сигнале» собирали немало зрителей. Их ведь не обманешь — они чувствуют игру, разбираются в футболе.

— Степан Суворов в прошлом голкипер, Владимир Иванов и Виталий Коркин — защитники. Предполагаю, что отличительным качеством у «Челябинска-М» является крепкая оборона.

— (Смеется.) Нет, не в этом дело. Залог нашего успеха — игровая дисциплина ребят. Это основа основ любой команды. У нас каждый игрок знал свое место на поле и те задачи, которые от него требуется выполнить. Ну и не могу не отметить поддержку руководства клуба. Мы ее чувствовали. Также был сделан качественный скачок в медиасфере, развитии соцсетей. Благодаря Ивану Гайдамаку в течение сезона было много информации о молодежной команде, люди узнали о ней.

— Когда по ходу сезона пришло понимание того, что можно побороться за чемпионство?

— Где-то ближе к концу турнира. На самом деле этот факт сыграл с нами злую шутку. В начале и середине сезона мы выходили на поле и не думали о результате. Поэтому и играли раскрепощенно, ребята брали игру на себя, не боялись ошибиться. А как только поняли, что могут стать чемпионами, стали слишком много о нем думать.

— Вашими соперниками были команды из Магнитогорска, Аши, Уфы... Там есть немало опытных футболистов. Они выходят на поле, а их «щелкают по носу» молодые соперники. Наверняка у них может взыграть самолюбие и спортивная злость?

— Возможно (улыбается). Знаете, я знаю многих игроков в лиге, с некоторыми играл в одной команде. И мне запомнилось то, как лестно они отзываются о наших ребятах. Им импонирует то, что наши пацаны показывают зрелый и интересный футбол. Не случайно ведь мы в 19 из 22 туров были лидерами, то есть задавали тон турниру. По итогам чемпионата лучшим игроком был признан наш молодой игрок Юрий Рудаков.

— А есть еще кто-то из ребят, кто уже практически готов к дебюту за главную команду города?

— Да, но называть фамилии не хотелось бы. Мы на связи с тренерским штабом ФК «Челябинск». Они следят за всеми нашими ребятами, в курсе того, как они играют и насколько прогрессируют.

— Виталий Панов и его помощники посещали домашние матчи «Челябинск-М»?

— Да, несколько матчей они посмотрели вживую. Но график игр был такой, что мы проводили свои матчи на выезде, они дома. И наоборот.

— ФК «Челябинск» теперь играет в другой лиге, вырос ее общий уровень, нет проходных матчей. Молодым ребятам стало сложней пробиться в основную команду, которая вынуждена работать на результат.

— Соглашусь, уровень чемпионата у ФК «Челябинск» поднялся. Это раньше была четкая градация между командами двух шестерок. Теперь же команды равны, результат каждого матча имеет большое значение. Соглашусь, что ребятам теперь сложней обратить на себя внимание. Им нужно продолжать работать над собой, проявлять себя на тренировках с основной командой. Если парень талантливый, он получит шанс сыграть в главной команде.

Комментарий

«Конкуренцию в футболе никто не отменял. Требования к молодым ребятам теперь будут жестче. Но у нас есть варианты, как дать им игровую практику. Есть миасское „Торпедо“, интересуются пацанами другие команды из Второй лиги Б. Возможно, будем отдавать ребят в аренду, но с сохранением на них прав. Не исключен и еще один вариант развития событий. Скажем, если основная команда будет двигаться выше, переходить в более высокий дивизион, то возможно заявить „Челябинск-М“ во Вторую лигу Б».

Константин Арестов, директор ФК «Челябинск»



— То есть другими словами, если у парня есть талант, то он обязательно найдет себя во взрослом футболе?

— Да. Но, повторюсь, сейчас для нас результаты команды имеют второстепенное значение. Важно то, что сами пацаны сделали большой качественный скачок в своем развитии. Может быть, они пока еще не осознают этого. Но их игра стала значительно лучше по многим параметрам. Особенно тогда, когда они не думали о результате. Выходили на поле и получали удовольствие от игры. Может быть, и хорошо, что мы в итоге стали вторыми в чемпионате. А то пришлось бы брать палки в руки и короны с их голов сбивать (улыбается). Зато у них есть, куда и к чему стремится.

— А сами ребята сильно расстроились, что не стали чемпионами?

— Конечно. Они очень хотели быть первыми.

— Сейчас две челябинские команды выступают в Юношеской футбольной лиге, получают хорошую практику и опыт. То есть «Челябинск-М» в скором времени может получить хорошую смену?

— В ЮФЛ выступают команды 2007 и 2008 годов рождения. А у нас есть еще талантливые ребята 2006 года рождения в СШОР «Сигнал». Под руководством Артема Владимировича Глебова они тоже показывают неплохую игру и уровень подготовки.

Комментарий

«Ребята из ЮФЛ под руководством Алексея Власова и Константина Маляренко имеют большие перспективы. Но не факт, что многие из них после выпуска смогут найти себя в футболе. Будем общаться с директорами челябинских спортшкол, находить точки соприкосновения. Важно знать, как они видят будущее своих воспитанников. Наша общая задача — сохранить этих талантливых ребят, сделать так, чтобы они были в системе челябинского футбола».

Константин Арестов, директор ФК «Челябинск»

— Вам как начинающему тренеру приятно работать в такой обстановке. Мало того, что виден прогресс и рост результатов, так и общая ситуация вокруг располагает к продуктивной работе.

— Да, соглашусь. Наверное, мне в какой-то степени повезло начинать свою тренерскую работу в такое время. У меня есть запал и интерес к работе, желание прогрессировать вместе с ребятами и расти как специалист. Лишь бы теперь не перегореть. Но я уверен, что такого не произойдет.