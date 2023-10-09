В 27-м туре ЮФЛ в дивизионе «Приволжье» две челябинские команды юношей в Набережных Челнах сыграли против местного «Камаза». Ребята 2007 года рождения уверенно обыграли своих сверстников — 3:0, а их младшие товарищи одержали победу с минимальным счетом — 1:0, сообщает пресс-служба челябинской областной спортивной школы.
В матче команд 2008 года рождения автором решающего мяча стал Вадим Муфтиев, который оказался первым на добивании после дальнего выстрела Ильи Вершинина в каркас ворот. За три тура до окончания ЮФЛ команда Константина Маляренко занимают шестое место из 16 сильнейших коллективов.
Их старшие товарищи сыграли более уверенно. Уже на первых минутах челябинцы открыли счет, отличился Валерий Кузнецов. Следом преимущество южноуральцев удвоил Артем Пермяков. Два результативных паса сделал Артем Ахмедьянов. Точку в матче с одиннадцатиметрового удара поставил капитан Никита Казанцев. Подопечные Алексея Власова делят пятую строчку с саранской «Мордовией».
Свои следующие поединки в ЮФЛ Приволжье команды Областной спортивной школы проведут уже в четверг, 12 октября. В гости на стадион «Центральный» приедет Академия команды Российской Премьер-Лиги — «Урал» из Екатеринбурга, который возглавляет турнирную таблицу в двух возрастных группах. Начало матчей — в 10:00 и 12:30.
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