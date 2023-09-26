Сегодня, 26 сентября, челябинская команда юношей 2011 года рождения «Челябинск-ОСШ» стала чемпионом первенства Урала и Западной Сибири. Южноуральские футболисты в 28 играх одержали 25 побед, сообщает пресс-служба ОГАУ ОСШ.
Под руководством Игоря Ильвина и Артема Казьмина челябинцы в 28 матчах два раза сыграли вничью и потерпели всего одно поражение. Общая разница забитых и пропущенных мячей — 119:16. Лучшим снайпером турнира стал южноуралец Павел Черкасов, на его счету 35 голов.
Добавим, что ранее команда юношей 2006 года рождения ФК «Челябинск» стала чемпионом первенства Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов. Южноуральские футболисты второй год подряд становятся победителями турнира.
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