Юные челябинские футболисты стали чемпионами первенства Урала и Западной Сибири Команда «Челябинск‑ОСШ» второй год подряд занимает первое место на турнире



Под руководством Игоря Ильвина и Артема Казьмина челябинцы в 28 матчах два раза сыграли вничью и потерпели всего одно поражение. Общая разница забитых и пропущенных мячей — 119:16. Лучшим снайпером турнира стал южноуралец Павел Черкасов, на его счету 35 голов.



Добавим, что ранее команда юношей

Сегодня, 26 сентября, челябинская команда юношей 2011 года рождения «Челябинск-ОСШ» стала чемпионом первенства Урала и Западной Сибири. Южноуральские футболисты в 28 играх одержали 25 побед, сообщает пресс-служба ОГАУ ОСШ.Под руководством Игоря Ильвина и Артема Казьмина челябинцы в 28 матчах два раза сыграли вничью и потерпели всего одно поражение. Общая разница забитых и пропущенных мячей — 119:16. Лучшим снайпером турнира стал южноуралец Павел Черкасов, на его счету 35 голов.Добавим, что ранее команда юношей 2006 года рождения ФК «Челябинск» стала чемпионом первенства Уральского , Сибирского и Приволжского федеральных округов. Южноуральские футболисты второй год подряд становятся победителями турнира.

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