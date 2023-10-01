Футбольный клуб «Челябинск» уверенно победил «Форте» во Второй лиге А

Южноуральцы выиграли со счетом 3:1 и вернулась в пятерку сильнейших команд Лиги

Сегодня, 1 октября, футболисты «Челябинска» одержали важную победу во Второй лиге А. На своем поле они уверенно выиграли у таганрогского «Форте» со счетом 3:1. Дебютный гол за южноуральцев на счету новобранца Станислава Бибика. Алексей Киселев и Азаз Газиев забили с пенальти, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

ФК «Челябинск», неудачно стартовав на старте чемпионата, потихоньку начинает исправлять свое турнирное положение. Перед поединком с «Форте» подопечные Виталия Панова в трех матчах кряду набирали очки. И в случае победы над коллективом из Таганрога могли вплотную приблизиться к группе лидеров — четырем командам, которые по итогам первого этапа пойдут на повышение в классе.

Основные события в матче произошли в первом тайме. Обе команды резво начали игру, предложив друг другу высокие скорости. Как результат — игра без центра поля и с обилием голевых моментов. Первый из них случился уже на 4-й минуте: после розыгрыша углового опаснейший удар головой наносил защитник гостей Тимур Николаев — мяч просвистел над перекладиной ворот.

Челябинцы ответили хорошим ударом из-за пределов штрафной в исполнении Александра Носова. Голкипер «Форте» Вадим Лукьянов не без труда спас команду. А на 22-й минуте допустил ошибку при выходе из ворот. Никита Мацхарашвили сделал шикарный вертикальный заброс в штрафную, и набегавший Станислав Библик в касание переправил мяч в ворота. Если учесть, что форварда сопровождал защитник гостей, то выход голкипера из ворот выглядел неоправданным.

Хозяева на этом не успокоились и продолжили оказывать давление на ворота соперника. На 30-й минуте вновь на ударной позиции, причем примерно с того же места, оказался Александр Носов. В этот раз вингер хозяев бил здорово, в верхний угол ворот, но вратарь совершил красивейший сэйв.

Двумя минутами спустя судья справедливо назначил пенальти после того, как защитник сыграл в своей штрафной рукой, прервав опасную атаку соперника. Не прошло и пяти минут, как рефери вынужден был вновь поставить на «точку».

В этот раз оборона «Форте» не успела заблокировать врывавшегося по центру ворот все того же Носова. Пробить пенальти доверили Азазу Гасиеву. Тот не подвел, сделав счет крупным — 3:0. Впрочем, гости еще до перерыва смогли забить гол престижа, оставив для себя надежду на благоприятный исход во втором тайме.

После перерыва игра чуть успокоилась. ФК «Челябинск» свел все риски к минимуму, став играть по счету. Нельзя сказать, что подопечные Виталия Панова прижались к своим воротам и стали акцентировано играть вторым номером. Южноуральцы продолжали контролировать ход матча, но упростили свою игру. Они и добились своего, практически не дав сопернику возможности отыграться. 3:1 — уверенная и важная победа ФК «Челябинск».

Благодаря этому успеху ФК «Челябинск» вышел на пятое место в турнирной таблице. И теперь в непосредственной близости оказался с командами, которые на втором этапе выступят в дивизионе «Золото». Следующий поединок подопечные Виталия Панова проведут в Курске 7 октября с местным «Авангардом».