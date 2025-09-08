Вильфрид Эза принес победу «Челябинску» в матче с «Чайкой»

Ивуарийский форвард вернул команду в группу лидеров Первой лиги

Форвард ФК «Челябинск» Вильфрид Эза стал одним из лучших игроков в победном матче с «Чайкой». Ивуарийский футболист стал автором единственного забитого мяча. Благодаря ему южноуральцы вернулись в группу лидеров Первой лиги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Главный тренер ФК «Челябинск» Роман Пилипчук не стал вносить корректировки в стартовый состав — игру начали те же футболисты, что и в предыдущем матче с «Факелом». А игровая схема получилась 3-4-2-1. При этом на острие атаки расположился Вильфрид Эза, а рядом с ним по краям расположились Рамазан Гаджимурадов и Баба Н’Диайе, чуть сзади в центре полузащиты занял позицию Гаррик Левин.

«Чайка» здорово начала сезон в Первой лиге, однако затем начала стремительное падение в низ турнирной таблицы. В последних трех матчах футболисты из Песчанокопского и вовсе умудрились проиграть с разницей мячей 0:13! Так, они уступили «Арсеналу» (0:3), «Уфе» (0:4) и «Ротору» (0:6).

Разумеется, челябинские болельщики вправе были ожидать от своей команды легкой победы. Важно было, чтобы сами футболисты не стали недооценивать соперника и сыграли в свою силу. Вот только начавшийся проливной дождь в Челябинске мог спутать им карты. Показывать комбинационный и атакующий футбол на тяжелом поле в таких условиях становится гораздо сложнее.

Хозяева поля ожидаемо взяли под контроль мяч, провели несколько неплохих позиционных атак, но трудностей сопернику они не доставили. Более того, гости огрызнулись и организовали две хорошие контратаки. И в целом, в первом тайме аутсайдер турнира мало в чем уступал челябинцам.

К слову, о нашей команде. Едва ли не 80% своих атак они проводили с правого фланга. В этом нет ничего удивительного, если учесть, что тут играет один из лучших вингеров Лиги Рамазан Гаджимурадов. Но смещался сюда и Гаррик Левин. Совместными усилиями они нагрузили левый фланг обороны соперника. Тот трещал по швам, но натиск выдержал.

В дебюте второго тайма состоялся долгожданный гол. Сотворили его два игрока хозяев поля. Константин Кертанов выдал ювелирный разрезающий пас на ход Вильвриду Эза. Ивуарийский форвард избавился от опеки защитника и не сближаясь с вратарем отправил мяч в ворота — 1:0! Важный гол от африканца, которому ой как не повезло в предыдущей игре с «Факелом».

Хозяева поля на кураже провели еще несколько опасных атак. Две из них должны были завершаться взятием ворот. В первом случае Александр Жиров бил головой после розыгрыша углового, но в цель не попал. Во втором из пределов штрафной наносил удар Гаррик Левин — голкипер гостей Семен Фадеев спас команду от гола.

Футболисты «Чайки» также искали счастье у чужих ворот. У них были две хорошие возможности сравнять счет. Глеб Пополитов пробил из выгодной позиции неудачно, а Станислав Библик едва не дотянулся до мяча после фланговой подачи. В концовке у челябинцев голевой момент был у Дениса Пушкарева, но вратарь гостей вновь хорошо сыграл ногами.

1:0 — закономерная победа ФК «Челябинск». Хотя и футболисты «Чайки» заслужили похвалу в свой адрес. После трех сокрушительных поражений они сыграли достойно и вполне могли увезти из столицы Южного Урала 1 очко.

Футбол. Сезон-2025/2026. Первая лига. 9-й тур.

8 сентября. ФК «Челябинск» — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:0.

Голы: Вильфрид Эза, 51 (1:0).

Теперь подопечных Романа Пилипчука ждет непростой выезд на Дальний Восток. В следующем туре ФК «Челябинск» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровск». Игра состоится 14 сентября.

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).