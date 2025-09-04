В футбольном клубе «Челябинск» очередной новобранец: коллектив пополнил опытнейший полузащитник Никита Маляров. В его карьере более 200 матчей в Первой лиге, есть и небольшой опыт игры в элитном дивизионе чемпионата страны. 35-летний футболист призван помочь челябинскому коллективу закрепиться в группе лидеров Первой лиги, а также усилить атакующий потенциал команды, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
У новобранца ФК «Челябинск» солидный послужной список. Он уже почти 20 лет играет на профессиональном уровне. Начинал Никита Маляров свою карьеру в столице, подписав в 2007 году первый контракт с клубом «Знамя труда».
Футболист выступал во многих командах, главным образом — в Первой лиге. За его плечами 212 матчей во втором по силе дивизионе чемпионата России. При этом Никита Маляров отличался результативностью — забил 33 гола и 25 результативных передач. Есть в его активе и опыт участия в РПЛ в составах команд «Алания» (Владикавказ), «Волга» (Нижний Новгород) и ФК «Оренбург» — 49 матчей, 4 гола и 2 результативные передачи.
В прошлом сезоне Никита Маляров защищал цвета команды «Чайка» (Песчанокопское), в составе которой провел 32 матча и забил 2 гола.
Никита Маляров
Дата рождения: 23.10.1989 г.
Место рождения: Москва.
Амплуа: центральный полузащитник.
Карьера:
2007—2008 — «Знамя труда» (Москва)
2007—2008 — «Торпедо-2» (Москва)
2008—2009 — «Энергетик» (Урень)
2008—2009 — «Нара» (Наро-Фоминск)
2009—2010 — «Химик» (Дзержинск)
2010—2011 — «Спартак» (Нальчик)
2011—2012 — «Волга» (Нижний Новгород)
2012—2013 — ФК «Уфа» (Уфа)
2013—2014 — «Волга» (Нижний Новгород)
2014—2016 — «Шинник» (Ярославль)
2016—2018 — «Кубань» (Краснодар)
2018—2020 — ФК «Оренбург» (Оренбург)
2020—2021 — «Химки» (Московская область)
2020—2021 — «Шинник» (Ярославль)
2021—2022 — «Ротор» (Волгоград)
2021—2022 — «Актобе» (Казахстан)
2022—2023 — «КамАЗ» (Набережные Челны)
2023—2024 — «Родина Медиа» (Москва)
2023—2024 — «Волгарь» (Астрахань)
2024—2025 — «Чайка» (Песчанокопское)
С 2025 г. — ФК «Челябинск»
Напомним, что ФК «Челябинск» в текущем чемпионате Первой лиги занимает 5-е место в турнирной таблице. Сегодня, 4 сентября, наша команда принимает на своем поле одного из лидеров чемпионата воронежский «Факел». Игра состоится на стадионе «Центральный», начало в 18:30.
