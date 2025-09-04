Футбольный клуб «Челябинск» усилился перед матчем с лидером Первой лиги

35-летний полузащитник Никита Маляров пополнил ряды южноуральской команды

В футбольном клубе «Челябинск» очередной новобранец: коллектив пополнил опытнейший полузащитник Никита Маляров. В его карьере более 200 матчей в Первой лиге, есть и небольшой опыт игры в элитном дивизионе чемпионата страны. 35-летний футболист призван помочь челябинскому коллективу закрепиться в группе лидеров Первой лиги, а также усилить атакующий потенциал команды, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

У новобранца ФК «Челябинск» солидный послужной список. Он уже почти 20 лет играет на профессиональном уровне. Начинал Никита Маляров свою карьеру в столице, подписав в 2007 году первый контракт с клубом «Знамя труда».

Футболист выступал во многих командах, главным образом — в Первой лиге. За его плечами 212 матчей во втором по силе дивизионе чемпионата России. При этом Никита Маляров отличался результативностью — забил 33 гола и 25 результативных передач. Есть в его активе и опыт участия в РПЛ в составах команд «Алания» (Владикавказ), «Волга» (Нижний Новгород) и ФК «Оренбург» — 49 матчей, 4 гола и 2 результативные передачи.

В прошлом сезоне Никита Маляров защищал цвета команды «Чайка» (Песчанокопское), в составе которой провел 32 матча и забил 2 гола.

Никита Маляров

Дата рождения: 23.10.1989 г.

Место рождения: Москва.

Амплуа: центральный полузащитник.

Карьера:

2007—2008 — «Знамя труда» (Москва)

2007—2008 — «Торпедо-2» (Москва)

2008—2009 — «Энергетик» (Урень)

2008—2009 — «Нара» (Наро-Фоминск)

2009—2010 — «Химик» (Дзержинск)

2010—2011 — «Спартак» (Нальчик)

2011—2012 — «Волга» (Нижний Новгород)

2012—2013 — ФК «Уфа» (Уфа)

2013—2014 — «Волга» (Нижний Новгород)

2014—2016 — «Шинник» (Ярославль)

2016—2018 — «Кубань» (Краснодар)

2018—2020 — ФК «Оренбург» (Оренбург)

2020—2021 — «Химки» (Московская область)

2020—2021 — «Шинник» (Ярославль)

2021—2022 — «Ротор» (Волгоград)

2021—2022 — «Актобе» (Казахстан)

2022—2023 — «КамАЗ» (Набережные Челны)

2023—2024 — «Родина Медиа» (Москва)

2023—2024 — «Волгарь» (Астрахань)

2024—2025 — «Чайка» (Песчанокопское)

С 2025 г. — ФК «Челябинск»

Напомним, что ФК «Челябинск» в текущем чемпионате Первой лиги занимает 5-е место в турнирной таблице. Сегодня, 4 сентября, наша команда принимает на своем поле одного из лидеров чемпионата воронежский «Факел». Игра состоится на стадионе «Центральный», начало в 18:30.

