Футбольный клуб «Челябинск» упустил победу в матче с «Нефтехимиком»

В концовке матча не забил пенальти форвард южноуральской команды Уильфрид Эза

Челябинский футбольный клуб обиднейшим образом упустил победу в Первой лиге в игре с нижнекамским «Нефтехимиком». Южноуральский клуб вел в счете по ходу Второго тайма, но пропустил гол. Мог решать все ивуарийский форвард ФК «Челябинск» Уильфрид Эза, но не забил пенальти на 88-й минуте встречи. Итог поединка — 1:1, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый тайм в исполнении наших ребят порадовал. И дело даже не в том, что ФК «Челябинск» ушел на перерыв с преимуществом в счете. О взятии ворот расскажем чуть позже. Приятно удивило то, как южноуральцы вели игру. Они не дали сопернику ни единого шанса на то, чтобы создать опасный момент у своих ворот. У «Нефтехимика» за первые 45 минут игры были 2-3 подхода к штрафной соперника, но и они завершились безрезультатно, то есть в зародыше.

Ну, а ФК «Челябинск» взял мяч под свой контроль с первых минут матча. И принялся искать слабые места в обороне соперника. Нельзя сказать, что хорошо удавалось это сделать. В большей степени этим самым мячом наша команда владела в середине поля, без продвижения вперед. Но изредка получалось создавать остроту у ворот нижнекамцев.

Ну, а если не получается взломать оборону соперника позиционно, то можно попробовать это сделать с помощью «стандартов». Благо, в этом компоненте игры ФК «Челябинск» — лидер вся Первой лиги. На 22-й минуте розыгрыш углового принес желаемого результата. В этот раз выиграл позицию у оппонента и вырвался на свободное место Хетаг Кочиев. Ему не составило труда отправить мяч головой в угол ворот соперника — 1:0.

Это был уже 8-й гол в текущем сезоне со «стандарта» для челябинской дружины. Шикарный показатель хорошей работы на тренировках! Из событий первого тайма можно еще отметить два момента. В первом случае Александр Гапечкин оказался на ударной позиции, но пробил выше ворот. Видимо, сказалось отсутствие снайперских качеств у защитника челябинцев.

Но самый убойный момент для взятия ворот упустил в компенсированное арбитром время форвард Уильфрид Эза. После прострела с фланга ивуарийский нападающий челябинцев бил в упор, но умудрился на попасть в створ ворот с метра дистанции! Справедливости ради скажем, что прострел был очень сильным и ему неудобно было замкнуть передачу.

Практически весь второй тайм превратился в борьбу за территорию. ФК «Челябинск» играл по счету, а «Нефтехимик» долгое время мучился над тем, чтобы что-то конструктивное придумать в атаке. Игра шла преимущественно в центре поля. На 55-й минуте мог решать все Гаррик Левин. Он в контратаке дважды накрутил финтами Максима Ширяева. И бил вроде бы здорово, но мяч в створ ворот не попал.

«Нефтехимик», между тем, начал бОльшими силами идти вперед. В одном из эпизодов мяч после серии рикошетов даже попал в штангу. Ну, а на 70-й минуте хозяевам удалось-таки сравнять счет. Причем, гол они забили в похожем стиле. Не со «стандарта», правда, но после навеса с фланга. Это Рашид Магомедов выиграл «верховую» дуэль у Хетага Кочиева и Александра Гапечкина, отправив мяч в сетку ворот челябинцев — 1:1.

Челябинцы стали слишком прижиматься к своим воротам и после пропущенного мяча. Казалось, что их силы на исходе. Тем не менее, именно они могли решить исход всего матча. На 88-й минуте судья поставил на «точку» после того, как завалили в штрафной хозяев форварда южноуральского клуба Уильфрида Эза. Пострадавший сам взялся пробить пенальти. Но голкипер «Нефтехимика» Андрей Голубев сыграл блестяще: парировал удар, мяч от кончиков его рук, угодил в штангу, но линию ворот не пересек. Итог противостояния — боевая ничья со счетом 1:1.

Футбол. Первая лига. Сезон-2025/2026. 7-й тур.

30 августа. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — ФК «Челябинск» — 1:1.

Голы: Хетаг Кочиев, 22 (0:1); Рашид Магомедов, 69 (1:1).

ФК «Челябинск» упустил победу, и вместо 3 очков получил 1. Но он сохранил позицию в группе лидеров. В следующем туре он принимает на своем поле лучшую (на данный момент) команду чемпионата — 4 сентября на Южный Урал пожалует воронежский «Факел». Это будет главный матч 8-го тура ФНЛ.

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).