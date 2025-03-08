Виктория Сливко выиграла общий зачет Кубка России по биатлону в пасьюте

Спортсменка из Тюменской области закрепила успех после победы в спринте

На Кубке России по биатлону в Златоусте завершилась женская гонка преследования, победителем которой стала Виктория Сливко из Тюменской области. Спортсменка закрепила успех после выигрыша в спринте. Она завоевала малый Кубок за победу в общем зачете в этой дисциплине. Серебро в пасьюте досталось Ирине Казакевич, а замкнула тройку призеров Анастасия Халили, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В гонке преследования спортсменки отправлялись со старта на основе гандикапа, который они получили по итогам вчерашней спринтерской гонки. В этом плане у Виктории Сливко, одержавшей победу накануне, было солидное преимущество — аж 36 секунд над Ириной Казакевич.





Тюменская спортсменка вновь была очень быстра на лыжне, не дав соперницам и шанса. Финишный створ Виктория Сливко пересекла первой, а Ирина Казакевич с отставанием в 57,5 секунды — второй. Замкнула тройку призеров Анастасия Халили. Причем она провела гонку блестяще, значительно улучшив позицию после 10-го места в спринте.

В Златоусте завершилась женская гонка преследования Кубка России. Как и днем ранее, победу одержала Виктория Сливко. Она сохранила преимущество после спринтерской гонки, выиграв почти 1 минуту у Ирины Казакевич.





Биатлон. Альфа-банк Кубок России. Женщины, гонка преследования:

1. Виктория Сливко (Тюменская область).

2. Ирина Казакевич (Свердловская область).

3. Анастасия Халили (Московская область).

Виктория Сливко также с 183 очками выиграла зачет Кубка России в гонках преследования. Ранее она также стала победительницей спринтерского этапа.





Отметим, что в Златоусте открыли соревнования губернатор Челябинской области Алексей Текслер, полпред президента в УрФО Артем Жога и президент СБР Виктор Майгуров. Они поздравили женщин с 8 Марта. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов вручил главе региона именной кубок за вклад в развитие биатлона в Челябинской области. Этот уникальный трофей изготовили златоустовские мастера.

Сегодня, 8 марта, в Златоусте состоится также мужская гонка преследования. Она начнется в 13:00 по местному времени.

Инфографика: Виталий Визаулин