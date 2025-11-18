Боксер Бахрам Муртазалиев сразится в титульном бою с британцем Джошем Келли

Челябинцу предстоит защитить пояс чемпиона мира по версии IBF

Определился новый соперник челябинского боксера Бахрама Муртазалиева. Ему предстоит защита титула чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе с британцем Джошем Келли. Бой запланирован на 31 января 2026 года в городе Ньюкасле, сообщает Федерация бокса России.

Для челябинского боксера это будет уже вторая защита титула чемпиона мира IBF. В октябре 2024 года он подтвердил звание сильнейшего в среднем весе, одержав победу над Тимом Цзю. В активе нашего земляка уже 23 победы (из них 17 — нокаутом) в 23 боях на профессиональном ринге.

Его оппонент Джош Келли свое единственное поражение потерпел в феврале 2021 года, когда в Лондоне в поединке за пояс чемпиона Европы по версии EBU в полусреднем весе техническим нокаутом в шестом раунде уступил россиянину Давиду Аванесяну.

«Наконец-то после года ожиданий что-то решилось. Келли — хороший и быстрый боксер с любительской школой. Пока я не выйду против него в ринге, не смогу сказать, насколько он сильный и хороший боксер. Но первые впечатления — хороший и обученный. А там уже посмотрим», — заявил Бахрам Муртазалиев в интервью для сайта «Матч-ТВ».

Напомним, что Муртазалиев завоевал пояс IBF в апреле прошлого года, в Германии досрочно победив немца Джека Кулкая. В октябре 2024 года в США россиянин техническим нокаутом в третьем раунде победил выступающего за США Тима Цзю в своей первой защите.

