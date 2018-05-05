/ Велосезон зовут открыть челябинцев на лыжной базе «ЧТЗ»

В городе стартовал прокат роликов и велосипедов.

Несмотря на вовсе не летнюю погоду, в Челябинске все готово для открытия сезона катания на роликовых коньках и велосипедах. Любителям спорта предлагают брать такой инвентарь напрокат на лыжной базе «ЧТЗ». Администрация уже позаботилась о расчистке дорожек, в том числе прогулочных, а также закупила новое оборудование для своих клиентов.

На территории лыжной базы сотрудниками МБУ «Спортивный город» проведены субботники, территория очищена от старого мусора и грязи, поэтому здесь будет вполне комфортно проводить время с семьей. Мы позаботились о том, чтобы в наличии проката были ролики всех размеров, а также внимательно следим за техническим состоянием инвентаря, чтобы создать максимально комфортные условия для челябинцев. — сообщил директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов.

На лыжной базе также есть место для игры в настольный теннис и даже для сдачи норм ГТО.

Располагается база по адресу улица Лесопарковая, 2. Это часть Городского бора.

Прокат работает в будни с 12:00 до 21:00 и в выходные и праздники с 10:00 до 21:00.