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«Ночные волки» откроют мотосезон лихим проездом по городу

На праздник зовут байкеров и любителей мотоциклов.
сегодня в 14:08
  |  Общество

Челябинские байкеры оседлают своих верных друзей и откроют мотосезон 5 мая. Традиционно любители двухколесного транспорта в 11:00 соберутся на Театральной площади. Зовут на площадку и матерых «волков», и новичков-байкеров, которые только хотят вступить в их ряды, а также тех, кто просто интересуется мотоциклами.

Не надо стесняться, просто необходимо принимать участие всем, у кого есть байк. Мы же не кучка, празднующая для себя. В этом и есть смысл нашего мероприятия — общение. — рассказал сайту «Первый областной» байкер Ян Данис.

На Театральной площади расположатся ларьки с байкерской атрибутикой, полевая кухня с кашей. Будут отдельные площадки для конкурсов и концертных номеров.

Главной фишкой праздника станет мотоколонна. Организаторы предполагают, что по городу прокатятся 500-600 байкеров. Их будут сопровождать сотрудники ГИБДД.

Маршрут колонны: Театральная площадь — улица Цвиллинга — Железнодорожный вокзал — улица Доватора — улица Лесопарковая — проспект Ленина — Театральная площадь.

Отметим, что 5 мая мотосезон открывается по всей России.

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