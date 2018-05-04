/ Детская железная дорога открывает новый сезон в парке Гагарина

Юных машинистов и проводников посвятят в профессию, заложив капсулу времени.

Праздник открытия детской железной дороги состоится в парке Гагарина 8 мая. Юные железнодорожники, которых в этом году ожидается 728 человек, отдадут рапорт о готовности к прохождению летней практики. Тех же, кто впервые заступает на пост машинистов и проводников, посвятят в «профессию». Ребятам предложат написать свои желания, которые связаны с детской железной дорогой и профессиональным ростом, отправить их в капсулу времени «Поезд будущего». Вскроют ее только через 4 года. После ритуала «зеленые» дорожники совершат первую поездку по малой магистрали.

Прежде чем приступить к пассажирским перевозкам дети с октября прошлого года знакомились с трудом железнодорожников различных специальностей. С начала практики дети попробуют себя в роли машинистов тепловоза, дежурных по станции, проводников пассажирского вагона, осмотрщиков вагонов, монтеров СЦБ. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУЖД.

Сезон пассажирских перевозок на Челябинской детской железной дороге будет 69-м. Традиционно открытие пройдет на станции имени Павлика Морозова.