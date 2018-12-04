/ Самый большой в городе лыжный прокат заработал в Челябинске

В распоряжении челябинцев — около 1500 пар лыж, палок и ботинок.

Муниципальная лыжная база объявила об открытии проката лыж, палок, ботинок и тюбингов. Теперь любой желающий сможет покататься в бору.

В распоряжении челябинцев — около 1500 пар лыж, палок и ботинок. Для тех, кто лыжи не любит, есть прокат тюбингов. На больших «плюшках» любят кататься не только дети, но и взрослые. В бору уже есть несколько лыжных трасс для людей с различной физической подготовкой. Сейчас доступны участки протяженностью 2, 3 и 5 километров.

Одно из главных направлений нашей деятельности — делать спорт доступным каждому. Поэтому в этом году цены на прокат инвентаря остались неизменными, по сравнению с прошлым сезоном. Приглашаем всех желающих всей семьей покататься на лыжах в сосновом бору. — отметил Эркин Маматов, директор МБУ «Спортивный город».

Воспользоваться услугами проката можно каждый день с 9:00 — 15:00 (лыжная база работает до 17:00) по адресу улица Лесопарковая, 2а.