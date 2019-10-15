СК РФ вступился за юных спортсменов Копейска

Родители юнармейцев за свой счет оборудовали зал для занятий, а детей из него выгнали.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание организовать проверку по информации, прозвучавшей на федеральном канале. В сюжете рассказывается о военно-спортивном комплексе «Медведь», который находится в Копейске. Воспитанники секции вынуждены заниматься в помещении, не предназначенном для тренировок большого количества людей. Переехали они сюда из комфортного здания, где их родители сделали капитальный ремонт и закупили необходимый инвентарь. Сейчас собственник, по совместительству копейский депутат, собирается сдавать его в аренду.

«Руководству следственного управления по Челябинской области в рамках проверки Александр Бастрыкин поручил рассмотреть все факты, озвученные журналистами, касающиеся ущемления прав детей, и по результатам проверки принять обоснованное процессуальное решение», — сообщает официальный представитель СК России.

Руководитель военно-спортивного клуба «Медведь» Андрей Свевостьянов корреспонденту сайта «Первый областной» рассказал, что между секцией и областным отделением ДОСААФ был заключен договор, который они продляли по мере истечения срока действия. Разбирательства начались, когда собственник начал искать новые причины для отказа в пролонгации.

«У нас был пролонгируемый договор, заключенный на 11 месяцев. До того момента, когда у нас истекал срок аренды помещения, я по всем правилам и уставным документам поехал с заявлением на пролонгацию в областное отделение ДОСААФ. Мне его подписали без особых проблем, сдал его начальнику ведомства. Но потом мне сказали, что никакого продленного договора не было, хотя у меня все заявления проверены и зарегистрированы. После этого и начались разбирательства. Самое интересное, что действующий начальник сначала указывал на истекший срок договора, а потом на отсутствие противопожарной безопасности. Оказывается, в течение 7 лет в здании ее действительно не было, она была фиктивная, но мы все равно платили за нее, как положено», — рассказал Андрей Севостьянов, руководитель военно-спортивного технического клуба «Медведь»

Андрей сообщил, что родители воспитанников потратили больше 900 тысяч рублей на благоустройство залов, закупку инвентаря и ремонтные работы в здании. Сейчас ученики тренируются в помещении гораздо меньшем чем то, что было раньше.

«Репортаж на канале РЕН ТВ ещё раз подтвердил свою силу направленную на шантаж и воздействие в адрес должностного лица, не изучив тонкостей. Надеюсь что Следственный комитет разберётся в ситуации вокруг здания ДОСААФ России в Копейске. В свою очередь хочу сказать что по данному факту вынужден обращаться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации», — прокомментировал Евгений Гиске, депутат Собрания депутатов Копейского городского округа и собственник здания.

В СК РФ сообщили, что по результатам следственной проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.