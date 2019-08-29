Алексей Текслер лично проверил велотрассу в Копейске

Сегодня глава региона изучал проблемы этого города.

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Сегодня, 29 августа, Алексей Текслер работал в Копейске. Помимо уже ставших традиционными проверок муниципальных, культурных учреждений города, спорткомплексов, дорог, местных предприятий глава региона удивил всех поездкой на велосипеде. Так Алексей Текслер проверил новую велотрассу Копейска, где готовятся к соревнованиям спортсмены.

Велодорожную трассу построили еще в прошлом году, ее протяженность составляет почти два километра. Сейчас здесь занимаются юные велосипедисты, а также профессионалы. На этот год запланировано построить продолжение велотрассы, после окончания работ она вырастет до трех с половиной километров.

«Мы вообще в восторге на самом деле. Мы очень рады, что все это наконец построилось, что все это делают для нас, чтобы дети развивались, дети катались», — с улыбкой на лице делиться впечатлениями о новой трассе Валентина Моловстова, чемпионка России среди женщин в гонках на треке.

Глава региона принимает приглашение спортсмена, который занимается в местной велосипедной школе, и сам усаживается на железного коня. Наряду со всеми спортсменами Алексей Текслер успешно преодолевает велотрассу. Видео с места событий вы можете посмотреть на 1obl.tv.

Однако не все так гладко: спортсменки местной школы обратились с просьбой к Алексею Текслеру, чтобы помимо самой трассы, на территории велошколы появились и женские душевые и раздевалки. Глава региона пообещал девушкам, что появятся не только душевые и раздевалки, но и настоящий спортивно-прогулочный комплекс, который построится в рамках программы «Зеленый город».

После «велопроверки» Алексей Текслер отправился в местный ДК имени Кирова. Здание в отличном состоянии, кроме одного «но»: фундамент дворца культуры начало по неизвестным причинам размывать. Администрация города уже готова приступить к ремонту, но глава Челябинской области поручил местным властям, прежде чем начать ремонтные работы, провести капительную проверку и выяснить причины такой «аномалии».

После этого глава региона посетил поселок Советы, где недавно установили новую котельную. Долгое время поселок оставался без горячей воды, теперь же этот вопрос решен.

Также глава региона посещает поселок Горняк, а точнее один из его дворов, где сейчас ведутся работы по его благоустройству. Строители уже выложили новые асфальтовые дорожки, установили несколько беседок, начали установку площадки для воркаута. Но на этом работы не закончились.

Здесь же к Алексею Текслеру обращаются местные жители: они жалуются на то, что в соседних с этой территорией домах долгое время нет воды, почти месяц. Подрядчики, которые занимаются ремонтом, лишь обещают все сделать, однако дело не двигается с мертвой точки. Алексей Текслер поручает главе Копейска взять эту проблему на свой контроль и в ближайшую неделю предоставить ему план по ремонту теплосетей.

В завершении рабочего визита Алексей Текслер посетил одно из предприятий города и провел уже ставшую традиционной встречу с жителями. Глава региона побывал в городе уже в третий раз: ранее он был здесь в апреле, а в августе принял участие в праздновании юбилея завода «Пластмасс».