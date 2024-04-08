Велогонщица из Копейска завоевала Кубок России по маунтинбайку

Диана Богданова выиграла общий зачет в дисциплине «кросс‑кантри с выбыванием»

Копейская велогонщица Диана Богданова выиграла общий зачет Кубка России по маунтинбайку в дисциплине «кросс‑кантри с выбыванием». На соревнованиях в Краснодарском крае она финишировала в гонке пятой, но за счет стабильного выступления на первом этапе соревнований завоевала Кубок страны, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Финальный этап Кубка России по маунтинбайку в дисциплине «кросс‑кантри с выбыванием» прошел 6—7 апреля в поселке Псебай Краснодарского края. В состязаниях среди женщин победительницей соревнований в общем зачете стала Диана Богданова. Воспитанница копейской СШОР‑2 опередила соперниц из Санкт-Петербурга Диану Миронову и Надежду Лунде, занявших соответственно второе и третье места.

Велоспорт-маунтинбайк. Общий зачет Кубка России. Кросс-кантри с выбыванием. Женщины:

1. Диана Богданова (Челябинская область).

2. Диана Миронова (Санкт-Петербург).

3. Надежда Лунде (Санкт-Петербург).

«Я довольна своим результатом, очень хотела выиграть Кубок России в общем зачете. В прошлом году не получилось этого сделать из-за поломки велосипеда. Соперничество было серьезным, девушки не давали расслабиться, боролись за победу. На этом этапе из-за плохого старта не получилось попасть в большой финал, но этого хватило для общей победы», — рассказала Диана Богданова корреспонденту ИА «Первое областное».

По словам спортсменки, ее ждет насыщенный спортивный сезон. Главные старты пройдут летом, в том числе и чемпионат России, на который она планирует сделать ставку. Отметим, что в общем зачете Кубка страны достойно выступил и еще один копейский велогонщик — Иван Романов. Он занял четвертое место в состязаниях среди мужчин.