Более 700 участников собрал День велосипедиста в Копейске

Массовые состязания прошли в городском парке Победы

В Копейске прошла Всероссийская массовая велогонка, посвященная Всемирному дню велосипедиста. В состязаниях, прошедших в парке Победы, выступили более 700 жителей города. Среди них были и юные участники — для трехлетних ребят устроили гонки на беговелах, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие временно исполняющая полномочия главы Копейского городского округа Светлана Логанова, заместитель министра спорта Челябинской области Виталий Якушев, а также почетный гражданин города Копейска Петр Галкин.

В состязаниях, которые прошли в парке Победы, могли принять участие все желающие. В общей сложности в них выступили около 700 жителей Копейска. Главной фишкой мероприятия стал детский заезд на беговелах (велосипедах без педалей) для трех-четырехлетних ребят.

Отличившиеся спортсмены получили медали и дипломы Минспорта России, а также призы от региональной федерации велоспорта. Отметим, что подобные велозаезды были организованы в более чем 50 регионах страны. Всероссийская массовая велосипедная гонка прошла в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни».