Копейская велогонщица выиграла сверхмарафон на чемпионате России по маунтинбайку

Кристина Ильина преодолела 84‑километровую дистанцию менее чем за 4 часа

Золотую медаль на чемпионате России по маунтинбайку в сверхмарафоне завоевала копейская велогонщица Кристина Ильина. На состязаниях в Ленинградской области она быстрее всех преодолела 84‑километровую дистанцию, на которую потратила чуть менее четырех часов. После финиша спортсменка рассказала, что не была готова к таким серьезным нагрузкам, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Состязания по маунтинбайку в сверхмарафоне проводятся редко. Преодолевать 84 километра участникам очень непросто, они требуют больших физических сил. Поэтому и выиграть подобные соревнования дорогого стоит. Чемпионат России по сверхмарафону в городе Орехово Ленинградской области собрал 14 сильнейших спортсменок, а победу одержала представляющая копейскую СШОР‑2 Кристина Ильина.

Чемпионат России по велоспорту. Маунтинбайк. Марафон, женщины

1. Кристина Ильина (Челябинская область).

2. Александра Ушакова (Московская область).

3. Татьяна Сайтарова (Москва).

«Это была гонка на выносливость. После дождя трасса превратилась в кашу. Первый круг я проехала достаточно спокойно, в ровном темпе для того, чтобы сразу не „умереть“. Второй круг получился чуть быстрее, а на третьем после четырех часов езды меня начало накрывать. Ноги могли осилить еще один круг, но шея, плечи, руки и поясница превратились в хлам. Организм не был готов к такой экстремальной и сложной гонке», — рассказала после финиша Кристина Ильина в блиц-интервью Федерации велосипедного спорта России.

Это второй чемпионский титул в нынешнем сезоне для представительницы Челябинской области: в январе она выиграла чемпионат России по велокроссу.