Копейская велогонщица Кристина Ильина завоевала титул чемпионки России

Южноуральская спортсменка выиграла золото в маунтинбайке

Успешно стартовала в новом велосезоне спортсменка из Копейска Кристина Ильина. Южноуральская спортсменка завоевала титул сильнейшей на чемпионате России, прошедшем в Краснодарском крае. Она показала лучший результат в велокроссовой дисциплине. Серебряным призером первенства страны стала Марина Зорина, сообщает региональная Федерация велосипедного спорта.

Чемпионат и первенство России по маунтинбайку прошли в селе Архипо-Осиповка в Краснодарском крае. В кроссовой дисциплине пять кругов быстрее всех преодолела Кристина Ильина из СШОР-2 Копейска. Она почти на минуту опередила ближайшего преследователя, которым стала Анна Миролюбова из Республики Удмуртии. Замкнула тройку призеров Алина Карлова из Чувашии.

Велоспорт. Чемпионат России по маунтинбайку. Архипо-Осиповка (Краснодарский край)

Велокросс. Женщины. Пять кругов:

1. Кристина Ильина (Челябинская область) — 57.35,06.

2. Анна Миролюбова (Удмуртия) — отставание 59,30.

3. Алина Карлова (Чувашия) — +1.22,39.

4. Елизавета Тисленко (Самарская область) — +1.45,51.

5. Дарья Менькова (Удмуртия) — +3.04,47.

6. Елена Гоголева (Самарская область) — +4.56,64.

На фото: тройка призеров на международных соревнованиях по маунтинбайку, 2024 год. В центре — Кристина Ильина

В аналогичной дисциплине среди мужчин не было равных Тимофею Иванову из Санкт-Петербурга. Он на полторы минуты опередил серебряного призера Павла Балобанова из Удмуртии. Бронзовую медаль завоевал Максим Гоголев из Самарской области. Достойно выступил и копейский велогонщик Иван Романов, ставший в итоге 7-м.

Велоспорт. Чемпионат России по маунтинбайку. Архипо-Осиповка (Краснодарский край).

Велокросс. Мужчины. Семь кругов:

1. Тимофей Иванов (Санкт-Петербург) — 1:02.26,18.

2. Павел Балобанов (Удмуртия) — +1.32,27.

3. Максим Гоголев (Самарская область) — +2.07,05.

4. Даниил Карпов (Чувашия) — +5.07,09.

5. Иван Романов (Челябинская область) — +5.31,31.

6. Алексей Жиляков (Свердловская область) — +6.06,04.

Любопытно, что в кроссовой дисциплине маунтинбайка южноуральские велогонщицы по традиции здорово выступают на национальных чемпионатах. На протяжении многих лет лидером в этой дисциплине была копейчанка Эльвира Хайруллина (Седухина). В сентябре 2022 года она вышла замуж, сменив фамилию, а в августе прошлого года стала мамой, родив девочку Киру. Сейчас спортсменка находится в декретном отпуске.





На фото: Эльвира Хайруллина, 2015 год

Пальму первенства у Эльвиры подхватила другая велогонщица — Кристина Ильина. Родилась и выросла она в Чебоксарах, однако с января этого года выступает за Челябинскую область. Она приняла решение переехать на Южный Урал для того, чтобы реализовать себя в команде велогонщиков из Копейска.

«Движение по жизни и в своей деятельности можно сравнить с течением реки. Порой ее русло разветвляется, и тогда нужно решать — продолжать ли двигаться в том же направлении или изменить курс и попробовать другой путь. Я приняла решение выбрать второй вариант. Приятно удивило то, как тепло меня приняли в Копейске. Здесь заинтересованы в развитии велоспорта и достижении максимальных результатов», — объяснила свой выбор Кристина Ильина.

В разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» спортсменка также призналась, что больших спортивных задач на чемпионат России — 2024 не ставила. Хотя и появилась надежда на высокий результат после победы в международных соревнованиях, которые прошли здесь же неделей ранее. Кристина Ильина добавила, что у нее не так много опыта участия в велокроссовых гонках маунтинбайка.

Отметим, что успешно в Краснодарском крае выступили и копейские велогонщики на первенстве России. Серебряным призером среди юниорок 17—18 лет стала Марина Зорина. Завершил гонку в шестерке сильнейших и ее земляк и сверстник Александр Золотарев. Важную роль в успехах копейских велогонщиков на всероссийских соревнованиях играет тренер и руководитель Федерации велоспорта Челябинской области Игорь Ивашин.





На фото: Эльвира Хайруллина и Игорь Ивашин (2014 год)