Успешно стартовала в новом велосезоне спортсменка из Копейска Кристина Ильина. Южноуральская спортсменка завоевала титул сильнейшей на чемпионате России, прошедшем в Краснодарском крае. Она показала лучший результат в велокроссовой дисциплине. Серебряным призером первенства страны стала Марина Зорина, сообщает региональная Федерация велосипедного спорта.
Чемпионат и первенство России по маунтинбайку прошли в селе Архипо-Осиповка в Краснодарском крае. В кроссовой дисциплине пять кругов быстрее всех преодолела Кристина Ильина из СШОР-2 Копейска. Она почти на минуту опередила ближайшего преследователя, которым стала Анна Миролюбова из Республики Удмуртии. Замкнула тройку призеров Алина Карлова из Чувашии.
Велоспорт. Чемпионат России по маунтинбайку. Архипо-Осиповка (Краснодарский край)
Велокросс. Женщины. Пять кругов:
1. Кристина Ильина (Челябинская область) — 57.35,06.
2. Анна Миролюбова (Удмуртия) — отставание 59,30.
3. Алина Карлова (Чувашия) — +1.22,39.
4. Елизавета Тисленко (Самарская область) — +1.45,51.
5. Дарья Менькова (Удмуртия) — +3.04,47.
6. Елена Гоголева (Самарская область) — +4.56,64.
На фото: тройка призеров на международных соревнованиях по маунтинбайку, 2024 год. В центре — Кристина Ильина
В аналогичной дисциплине среди мужчин не было равных Тимофею Иванову из Санкт-Петербурга. Он на полторы минуты опередил серебряного призера Павла Балобанова из Удмуртии. Бронзовую медаль завоевал Максим Гоголев из Самарской области. Достойно выступил и копейский велогонщик Иван Романов, ставший в итоге 7-м.
Велоспорт. Чемпионат России по маунтинбайку. Архипо-Осиповка (Краснодарский край).
Велокросс. Мужчины. Семь кругов:
1. Тимофей Иванов (Санкт-Петербург) — 1:02.26,18.
2. Павел Балобанов (Удмуртия) — +1.32,27.
3. Максим Гоголев (Самарская область) — +2.07,05.
4. Даниил Карпов (Чувашия) — +5.07,09.
5. Иван Романов (Челябинская область) — +5.31,31.
6. Алексей Жиляков (Свердловская область) — +6.06,04.
Любопытно, что в кроссовой дисциплине маунтинбайка южноуральские велогонщицы по традиции здорово выступают на национальных чемпионатах. На протяжении многих лет лидером в этой дисциплине была копейчанка Эльвира Хайруллина (Седухина). В сентябре 2022 года она вышла замуж, сменив фамилию, а в августе прошлого года стала мамой, родив девочку Киру. Сейчас спортсменка находится в декретном отпуске.
На фото: Эльвира Хайруллина, 2015 год
Пальму первенства у Эльвиры подхватила другая велогонщица — Кристина Ильина. Родилась и выросла она в Чебоксарах, однако с января этого года выступает за Челябинскую область. Она приняла решение переехать на Южный Урал для того, чтобы реализовать себя в команде велогонщиков из Копейска.
«Движение по жизни и в своей деятельности можно сравнить с течением реки. Порой ее русло разветвляется, и тогда нужно решать — продолжать ли двигаться в том же направлении или изменить курс и попробовать другой путь. Я приняла решение выбрать второй вариант. Приятно удивило то, как тепло меня приняли в Копейске. Здесь заинтересованы в развитии велоспорта и достижении максимальных результатов», — объяснила свой выбор Кристина Ильина.
В разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» спортсменка также призналась, что больших спортивных задач на чемпионат России — 2024 не ставила. Хотя и появилась надежда на высокий результат после победы в международных соревнованиях, которые прошли здесь же неделей ранее. Кристина Ильина добавила, что у нее не так много опыта участия в велокроссовых гонках маунтинбайка.
Отметим, что успешно в Краснодарском крае выступили и копейские велогонщики на первенстве России. Серебряным призером среди юниорок 17—18 лет стала Марина Зорина. Завершил гонку в шестерке сильнейших и ее земляк и сверстник Александр Золотарев. Важную роль в успехах копейских велогонщиков на всероссийских соревнованиях играет тренер и руководитель Федерации велоспорта Челябинской области Игорь Ивашин.
На фото: Эльвира Хайруллина и Игорь Ивашин (2014 год)