Велогонщики из Копейска покорили «Золотые горы» в Белокурихе

Иван Романов и Кристина Ильина выиграли гонку кросс-кантри

В Алтайском крае завершился четвертый этап серии Федерации велоспорта России по маунтинбайку. Состязания «Золотые горы» в Белокурихе выиграли копейские велогонщики: у мужчин первым к финишу пришел Иван Романов, у женщин — Кристина Ильина. Оба проявили себя в гонке кросс-кантри, сообщает региональный Минспорт.

Соревнования в Белокурихе прошли в дисциплине «короткий круг». В зрелищной и скоротечной гонке не было равных южноуральским велогонщикам. Иван Романов и Кристина Ильина проявили свои спринтерские качества, выиграв состязания. Оба спортсмена представляют СШОР-2 из Копейска.

Благодаря очередной победе Кристина Ильина возглавила общий зачет соревнований. В состязаниях среди мужчин лидерство сохранил Евгений Евграфов из Чувашии.

Отметим, что на следующий день здесь же, в Белокурихе, состоялись гонки в дисциплине «кросс-кантри с выбыванием». К сожалению, на этот раз наши земляки оказались за чертой призеров. Победу одержали Павел Лунде из Санкт-Петербурга и Александра Ушакова из Московской области.

Напомним, что в этом году главный старт сезона прошел в Копейске. На чемпионате России по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри с выбыванием» южноуральцы завоевали две серебряные медали. Призерами соревнований стали Марина Зорина и Иван Романов.