Копейская велогонщица завоевала серебро на соревнованиях по маунтинбайку

Кристина Ильина стала призером в дисциплине «кросс‑кантри»

Успешно стартовала в новом сезоне копейская велогонщица Кристина Ильина. Она стала серебряным призером второго этапа российской серии Федерации велосипедного спорта России, прошедшего в деревне Юкки Ленинградской области. Южноуральская спортсменка отличилась в дисциплине «кросс-кантри», сообщает результаты Федерация велосипедного спорта России.

Соревнования по маунтинбайку в Ленинградской области, посвященные памяти Игоря Герасимова, собрали лучших представителей дисциплины «кросс-кантри». Именно здесь специализируется и показывает наилучшие результаты копейская велогонщица Кристина Ильина.

Спортсменка из СШОР-2 вновь подтвердила свой высокий уровень мастерства. Она показала второй результат, уступив лишь Александре Ушаковой из Московской области. Замкнула тройку призеров Елизавета Гайбель из Екатеринбурга.

В аналогичной гонке среди мужчин победу одержал Евгений Евграфов из Чувашии. Отметим, что шестой результат здесь показал еще один копейский велогонщик — Иван Романов.