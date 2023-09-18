Велогонщики из Копейска стали призерами первенства России по маунтинбайку

На пьедестал почета поднялись Александр Бабюк, Александр Власов и Валерия Морозова

В поселке Псебай Краснодарского края завершились чемпионат и первенство России по маунтинбайку. В соревнованиях приняли участие сильнейшие велогонщики страны. Спортсмены из Копейска завоевали три медали: серебряными призерами стали в своих возрастных группах Александр Бабюк, Александр Власов и Валерия Морозова, сообщает результаты Федерация велосипедного спорта России.

На главный старт сезона заявились сильнейшие велогонщики страны. Среди них — победитель Спартакиады сильнейших — 2022, вице-чемпион России — 2023 в кросс-кантри Павел Лунде, а также чемпионка России, победитель Спартакиады-2022 Александра Ушакова. Заявился на соревнования и основной состав сборной России.

Состязания прошли в дисциплине «гонка с выбыванием» среди взрослых спортсменов, а также в двух категориях юношей и девушек — 13—14 и 15—16 лет. Сначала все участники проходили квалификацию, после чего состоялись финальные заезды.

В чемпионате России в шаге от победы остановился воспитанник копейской СШОР-2 Александр Бабюк. Он лишь немного уступил Николаю Иванову из Санкт-Петербурга. В заезде юношей 15—16 лет серебро досталось еще одному копейчанину — Александру Власову. Наконец, в состязаниях среди девушек 13—14 лет второй итоговый результат показала Валерия Морозова.