В Ижевске на спортивном курорте «Чекерил» завершилось первенство России по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк». Серебряную медаль турнира завоевала южноуральская велогонщица Валерия Морозова, сообщает региональный Минспорт.
Копейчанка Валерия Морозова заняла второе место в дисциплине «кросс-кантри короткий круг». Ранее южноуральская спортсменка завоевала серебро международных соревнований в этой же дисциплине. В шаге от пьедестала почета остановился Александр Власов, занявший четвертое место среди юношей.
Добавим, что ранее в Копейске завершилось первенство России и всероссийские соревнования по велоспорту. В турнире выступали девушки 15–16 лет из 11 регионов России. Золотую медаль завоевала южноуральская велогонщица Марина Зорина в гонке «критериум».
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