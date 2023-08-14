В Ижевске на спортивном курорте «Чекерил» завершилось первенство России по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк». Серебряную медаль турнира завоевала южноуральская велогонщица Валерия Морозова, сообщает региональный Минспорт.

Копейчанка Валерия Морозова заняла второе место в дисциплине «кросс-кантри короткий круг». Ранее южноуральская спортсменка завоевала серебро международных соревнований в этой же дисциплине. В шаге от пьедестала почета остановился Александр Власов, занявший четвертое место среди юношей.

Добавим, что ранее в Копейске завершилось первенство России и всероссийские соревнования по велоспорту. В турнире выступали девушки 15–16 лет из 11 регионов России. Золотую медаль завоевала южноуральская велогонщица Марина Зорина в гонке «критериум».