На горнолыжном курорте Архыз (Карачаево-Черкесия) завершился чемпионат России по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине «скоростной спуск». Призерами соревнований стали южноуральские велогонщики Иван Кунаев и Анастасия Пугачева, сообщает региональный Минспорт.

Воспитанники СШОР № 2 из Копейска завоевали две бронзовые медали. Среди женщин третье место заняла Анастасия Пугачева, а у мужчин тройку призеров замкнул Иван Кунаев.

Добавим, что ранее в Ижевске на спортивном курорте «Чекерил» завершились международные соревнования по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк». Серебряную медаль турнира завоевала южноуральская велогонщица Валерия Морозова.

Кроме того, в Екатеринбурге прошла праздничная велосипедная гонка, посвященная 300-летию города. Среди женщин первое место завоевала Полина Онипко. У юношей первое и второе места заняли Никита Катаев и Георгий Плетнев. Александр Золотарев финишировал третьим в мужском заезде.