В Майкопе завершились международные и всероссийские соревнования по маунтинбайку в дисциплине «велокросс». В соревнованиях приняли участие сильнейшие велогонщики страны. Три спортсмена из Копейска поднялись на пьедестал почета, сообщает региональный Минспорт.
Во всероссийских соревнованиях среди девушек золотую медаль завоевала Марина Зорина. Впервые стал бронзовым призером международных соревнований среди юниоров Станислав Доронин.
Также в расширенный подиум международных соревнований среди мужчин попал Кирилл Устьянцев. Все велосипедисты представляют копейскую спортшколу № 2. Этими соревнованиями южноуральские спортсмены завершили сезон 2023 года.
Добавим, что ранее в Копейске прошли Кубок России и всероссийские соревнования по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине «велокросс». Чемпионкой турнира стала воспитанница копейской спортшколы № 2 Диана Богданова.
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