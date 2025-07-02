Копейские велогонщики завоевали медали чемпионата России по маунтинбайку

Анастасия Пугачева и Виктория Замалиева стали призерами в дисциплине «скоростной спуск»

В Магнитогорске завершился чемпионат России по маунтинбайку в экстремальной дисциплине «скоростной спуск». Сложнейшую трассу на ГЛК «Банное» успешно преодолели велогонщики из Копейска. Серебряным призером соревнований стала Анастасия Пугачева, бронза досталась Виктории Замалиевой, сообщает региональный Минспорт.

Скоростной спуск, или даунхилл, в маунтинбайке — очень зрелищная и экстремально опасная дисциплина. Она предъявляет к участникам серьезные требования как технического плана, так и физической подготовки. Главный старт сезона — чемпионат России — принял магнитогорский ГЛК «Банное».

«Состязания по даунхиллу в очередной раз доказали, что являются одними из самых захватывающих в маунтинбайке. Как мужской, так и женский турниры получились непредсказуемыми, подарили зрителям невероятные эмоции. Рад и за спортсменов — на сложнейшей трассе они показали выдержку, отточенные навыки и жажду победы», — отметил главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин.

Проявили себя в состязаниях велогонщики из копейской СШОР‑2. Так, в женских состязаниях в их активе серебряная и бронзовая медали. Второе место заняла Анастасия Пугачева, третье — ее подруга по команде Виктория Замалиева. Победу здесь одержала Анна Скумбрина из Пермского края. В мужском турнире не оказалось равных Петру Винокурову из Севастополя.

Отметим, что отдельно прошли состязания среди любителей. Здесь южноуральские вегонщики также не остались без призовых мест. Серебряными призерами соревнований стали Анастасия Пругло и Андрей Плеханов.

В эти же сроки в Екатеринбурге состоялись международные соревнования по маунтинбайку «Каменный пояс». Яркую победу одержала еще одна копейская велогонщица Кристина Ильина.