Копейск соберет сильнейших велогонщиков страны на чемпионате России

Они будут бороться за победу в гонке кросс‑кантри с выбыванием

В ближайшие выходные, 21 и 22 июня, в Копейске состоится чемпионат России по маунтинбайку. Сильнейшие спортсмены страны на стадионе «Химик» будут бороться за победу в гонке кросс-кантри с выбыванием — зрелищной дисциплине велоспорта. На трассу выйдут как перспективные гонщики, так и лидеры национальной сборной, сообщает Федерация велосипедного спорта России.

Соревноваться велогонщики будут в трех возрастных группах. Юноши и девушки поспорят за награды первенства России в категориях 13—14 и 15—16 лет, а мужчины и женщины разыграют звание чемпионов страны.

«Представьте себе трясущиеся от напряжения плечи и колени спортсменов на стартовой линии. Каждый участник стремится к победе, но только два участника заезда проходят в следующий круг и доходят до финала. Это и есть кросс-кантри-гонка с выбыванием, она требует выносливости и умения бороться до конца», — отмечает главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин.

В первый день соревнований, 21 июня, на стадионе «Химик» будут разыграны три комплекта наград: среди юношей 15—16 лет, девушек 13—14 лет и женщин. Квалификация стартует в 11:00, финальные заезды в 13:00.

Завершат программу чемпионата России 22 июня квалификационные заезды и финалы в категориях «юноши 13—14 лет», «девушки 15—16 лет» и «мужчины от 17 лет». По окончании каждого дня соревнований состоятся церемонии награждения.

Отметим, что Челябинская область не в первый раз принимает у себя крупнейшие соревнования по маунтинбайку. Центром развития этой дисциплины велоспорта является Копейск. Воспитанники местной спортшколы № 2 становились победителями и призерами чемпионатов России, а также международных соревнований.

Возрастное ограничение: 0+