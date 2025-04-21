Ватерполистки «Уралочки» из Златоуста завоевали серебро Кубка России

В финальном матче они уступили нижегородскому «Буревестнику» — 6:12

Женская ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста завоевала серебряные медали Кубка России. На турнире в Санкт-Петербурге южноуральские спортсменки дошли до финала, где уступили команде «Буревестник» из Нижнего Новгорода со счетом 6:12. Теперь подопечных Михаила Накорякова ждет главный старт сезона — решающие сражения за медали чемпионата России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Начался турнир для девушек из Златоуста с четвертьфинала, в котором им противостояли соперницы из Волгограда. Пусть и не без проблем, но «Динамо-Уралочка» выиграла у «Спартака» со счетом 24:20. В этом поединке аж 7 мячей забросила Мария Макарова.

Еще сложнее получился полуфинальный поединок для наших спортсменок. Ватерполистки «Югры», окрыленные успехом в победном матче с «Кинефом», оказали серьезное сопротивление. Основное время игры не выявило победителя, а в серии пенальти нервы девушек из Златоуста оказались крепче — 18:17 и выход в финал Кубка России!

Увы, в решающем сражении у нашей команды мало что получалось в атаке. Нижегородский «Буревестник» здорово сыграл в обороне, не дав раскрыться лидерам «Уралочки». 6:12 не в нашу пользу.

Водное поло. Кубок России среди женских команд. Результаты:

Четвертьфиналы:

«Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Спартак» (Волгоград) — 24:20.

«Кинеф» (Кириши) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 10:13

«СКИФ-Восток» (Москва) — «Евразия» (Первоуральск) — 12:11

«Буревестник» (Нижний Новгород) — «Диана» (Санкт-Петербург) — 19:11

Полуфиналы:

«Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 18:17

«Буревестник» (Нижний Новгород) — «СКИФ-Восток» (Москва) — 16:15

Матч за 3-е место:

«СКИФ-Восток» (Москва) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 12:8

Финал:

«Буревестник» (Нижний Новгород) — «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — 12:6.

Отметим, что впереди сильнейшие женские команды страны ждет развязка чемпионата России. «Динамо-Уралочка» в решающей стадии турнира начнет борьбу с полуфинала. Ей предстоит сыграть с победителем пары «Кинеф» vs «Югра». Первая игра полуфинала чемпионата страны состоится 14 мая в Златоусте.