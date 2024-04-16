Ватерпольный клуб «Динамо‑Уралочка» вышел в полуфинал чемпионата России

На групповой стадии турнира команда из Златоуста финишировала на втором месте

В женской ватерпольной Суперлиге завершился регулярный чемпионат, по итогам которого определились участники полуфинальной серии плей-офф. Команда «Динамо-Уралочка» финишировала на втором месте, пропустив вперед лишь «Кинеф» из Киришей. В играх на выбывание южноуральским спортсменам предстоит бороться за защиту титула чемпионок России, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

В заключительном туре группового этапа регулярного чемпионата «Динамо-Уралочка» сыграла два поединка с волгоградским «Спартаком». Но борьбы в Златоусте не получилось: хозяйки оба раза победили со счетом 13:10 и 21:14. Таким образом, наша команда набрала 50 очков в 25 играх и заняла второе место в турнирной таблице. Впереди лишь многократный чемпион страны «Кинеф» из Киришей — 56 очков.

Водное поло. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Регулярный чемпионат. Итоговая таблица:

1. «Кинеф-Сургутнефтегаз» (Кириши) — 56 очков.

2. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — 50 очков.

3. «СКИФ-Восток» (Москва) — 38 очков.

4. «Буревестник» (Нижний Новгород) — 35 очков.

5. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 26 очков.

6. «Спартак» (Волгоград) — 20 очков.

В полуфинале Суперлиги ватерполисткам «Динамо-Уралочки» предстоит сыграть со столичным «СКИФом». Первый матч серии плей-офф до двух побед пройдет в Москве 27 апреля.

«Настрой на полуфинал самый боевой. Нам предстоит защитить звание чемпионов России, и мы приложим максимум усилий. Кроме спортивной составляющей, стараемся создать на каждом матче праздничную атмосферу для зрителей. Уверены, что без их поддержки не останемся в решающих матчах», — отметил гендиректор ВК «Динамо-Уралочка» Святослав Накоряков.

Напомним, что в текущем сезоне завершен чемпионат России по водному поло среди женских команд в Высшей лиге. Молодежный состав «Динамо-Уралочки» занял первое место в турнире, оставив позади себя команды «Динамо» (Санкт-Петербург), «Кинеф-2» (Кириши) и «Штурм 2002» (Московская область).