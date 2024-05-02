Ватерполистки клуба «Динамо‑Уралочка» — в одном шаге от финала Суперлиги

В полуфинале команде из Златоуста осталось выиграть один матч у столичного СКИФа

Завтра, 3 мая, в Златоусте состоится второй матч полуфинала в женской ватерпольной Суперлиге. Команда «Динамо-Уралочка» принимает столичный «СКИФ-Восток». После победы в Москве южноуральским спортсменкам достаточно выиграть в домашнем поединке для того, чтобы выйти в финал турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Игра в Москве получилась равной и упорной. Основное время матча не выявило победителя, а в серии пенальти успех сопутствовал южноуральской команде — 15:14. Теперь командам предстоит сразиться в Златоусте. При этом у клуба «СКИФ-Восток» нет права на ошибку. В случае поражения столичная команда вылетит из борьбы за медали Суперлиги.

«Динамо-Уралочка» может оформить выход в финал турнира уже завтра, 3 мая. Для этого девушкам из Златоуста достаточно победить соперника с любым счетом. В случае поражения состоится еще одна игра, которая пройдет здесь же 4 мая.

Напомним, что «Динамо-Уралочка» является действующим чемпионом России. В прошлом году южноуральские ватерполистки в финале Суперлиги по пенальти выиграли у нижегородского «Буревестника».