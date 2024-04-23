Ватерполистки «Уралочки» из Златоуста завоевали серебро первенства России

В финальном матче девушки уступили соперницам из «Кинефа»

В Златоусте завершился финальный турнир первенства России по водному поло среди девушек не старше 18 лет. Серебряным призером соревнований стали спортсменки из команды «Уралочка». В решающем матче за золото они уступили принципиальным соперницам — клубу «Кинеф» из Ленинградской области, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

В финале первенства России U18 в Златоусте были представлены семь юниорских команд. Среди них и хозяйки соревнований — ватерполистки «Уралочки». Южноуральская команда начала турнир с уверенной победы над сверстницами из «Югры» (Ханты-Мансийск) — 20:13. В полуфинале девушки уверенно победили команду Москвы — 20:12. В битве за золото «Уралочке» предстояло сразиться со своим главным и принципиальным соперником — «Кинефом» из Ленинградской области.

Увы, здесь борьбы не получилось. Уже с первых минут матча команда из Киришей создала себе большой перевес в счете и с каждой минутой только увеличивала его. В итоге разгромное поражение со счетом 6:22. Титул чемпионок достался «Кинефу», а «Уралочка» довольствовалась серебряными медалями. Бронзу завоевали спортсменки из сборной Москвы. Лучшим игроком турнира была признана Екатерина Масленникова («Уралочка»).

Отметим, что главная команда Златоуста сейчас готовится к полуфиналу чемпионата России. Ватерполисткам «Динамо-Уралочки» предстоит сразиться со «Спартаком». Первый матч между командами состоится 27 апреля в Волгограде.