Ватерполистки «Уралочки» обменялись победами с лидером чемпионата Суперлиги

Команда из Златоуста провела два поединка с «Кинефом» из Киришей

В чемпионате России по водному поло среди женских команд провели два матча ватерпольные команды «Динамо-Уралочка» и «Кинеф». Главные фавориты чемпионата обменялись победами в Златоусте. Южноуральская команда уступила соперницам из Киришей (9:14), а на следующий день взяла реванш, одержав победу (16:10), сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

В первом матче против лидера турнира — «Кинефа» из Киришей игра у наших ватерполисток не получилась. Много неточных бросков, потерь и, самое главное, плохая реализация большинства. А соперницы, тем более мастера из «Кинефа», такое не прощают. Они сначала сделали для себя комфортный отрыв в три мяча, а потом его еще увеличили. В итоге наша команда уступила со счетом 9:14, а сама игра дала повод для размышлений тренерскому штабу и игрокам перед повторным матчем, который состоялся уже на следующий день.

Работа над ошибками была проведена в кратчайшие сроки. Нужные слова нашел тренерский штаб «Уралочки» для наших ватерполисток, и сами игроки сделали необходимые выводы из поражения. На второй матч с «Кинефом» вышли настолько заряженными, что просто подавили соперниц.

Получалось практически все: уверенная атака с отличным процентом реализации, надежная оборона и отличная игра двух наших голкиперов, позволивших «Кинефу» за три периода забить всего 7 мячей. Здорово включили обороты лидеры — Белла Маркоч и Мария Макарова. У Беллы в активе сегодня 7 забитых мячей. В целом здорово сыграла вся команда, закономерно победившая с крупным счетом 16:10.

«Мы собрались, проанализировали, в чем у нас были проблемы, и постарались их решить. Настрой был самый серьезный, все девчонки выложились максимально — поэтому получился хороший результат. И еще отмечу наших болельщиков: их отлично видно и слышно, они нам очень помогли взять реванш», — отметила капитан команды «Динамо-Уралочка» Полина Попова.

После 19 сыгранных матчей в чемпионате российской Суперлиги лидерство продолжает удерживать «Кинеф» из Киришей. В активе команды из Ленинградской области 41 набранное очко. У златоустовской «Динамо-Уралочки» 38 очков. В чемпионате Высшей лиге на первой строчке турнирной таблицы расположилась молодежная команда «Динамо-Уралочки».