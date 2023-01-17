Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» с победы стартовал во втором туре чемпионата России

Южноуральская команда уверенно выиграла у «Югры» из Ханты-Мансийска — 17:6

Ватерполистки клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста уверенно выиграли у «Югры» из Ханты-Мансийска во втором туре чемпионата российской Суперлиги. В стартовом поединке тура южноуральская команда победила со счетом 17:6. «Динамо-Уралочка» продолжает удерживать лидерство в чемпионате России, сообщает пресс-служба ватерпольного клуба из Златоуста.

В поединке с «Югрой» относительное равенство на игровом поле держалось только в первом периоде, который команды сыграли вничью — 3:3. Далее же «Уралочка» резко прибавила в скорости и реализации атак. Что сразу же отразилось на табло.

К заключительной четверти наша команда вела уже +7 мячей (13:6). Концовка матча — уже классика в исполнении команды Михаила Накорякова при серьезном перевесе: доверие молодым игрокам, подключение вратаря седьмым полевым, тактические эксперименты.

Что совершенно не помешало продолжать громить соперниц. Итоговый счет — 17:6, лучшими бомбардирами в «Уралочке» стали Белла Маркоч, Елизавета Заплатина и Юлия Лаптева. У Евгении Головиной в воротах коэффициент надежности более 70%.

Чемпионат России по водному поло. Суперлига. 2-й тур.

«Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 17:6 (3:3, 5:0, 5:2, 4:1).

«Разыгрывались в первом периоде. Потом поймали игровой ритм, стали больше бросать по воротам — и все получилось. Отлично отыграли лидеры, им хорошо помогла молодежь. Впереди еще 4 матча, на каждый настраиваемся только на победу», — подвел итог встречи главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.

«Динамо-Уралочка» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу чемпионата российской Суперлиги. Сегодня, 17 января, южноуральская команда сыграет с хозяйками тура — ватерполистками «Буревестника» из Нижнего Новгорода.