Ватерполистки «Динамо-Уралочки» одержали победу над «Буревестником» в Суперлиге

Команда из Златоуста в равном поединке выиграла у соперниц из Нижнего Новгорода — 11:9

В Нижнем Новгороде продолжается второй тур чемпионата России по водному поло среди женских команд. Во второй игровой день ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста в непростом поединке выиграл у местного «Буревестника» со счетом 11:9. Южноуральская команда сохранила лидерство в чемпионате российской Суперлиги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Практически всю игру шла плотная, вязкая борьба с обоюдными шансами на успех. «Уралочка», как и в первой встрече с «Югрой» из Ханты-Мансийска, не сразу вошла в игровой тонус, пришлось даже догонять соперниц. Достаточно долго счет был ровным, а затем наша команда навязала уже свой сценарий, заставив «Буревестник» ошибаться и фолить.

Опыт и мастерство ватерполисток Златоуста сыграли решающую роль. На последней минуте удалось довести разрыв в счете до 3 мячей. Максимум, что смогли сделать соперницы, — немного его сократить. В итоге 11:9 в нашу пользу. Самым результативным игроком в «Динамо-Уралочке» стала Полина Попова, оформившая хет-трик.

Водное поло. Чемпионат России среди женских команд. Суперлига. 2-й тур.

17 января. «Динамо-Уралочка» Златоуст — «Буревестник» Нижний Новгород — 11:9 (2:2, 3:2, 2:3, 4:2).

«Второй матч долго просыпаемся, потом набираем ход. Сегодня чуть подвела реализация удалений соперника, будем над этим работать. Благодарен девочкам за характер, сумели выиграть в непростом матче. Готовимся к следующим играм», — подвел итоги поединка наставник ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.

Напомним, что в текущем чемпионате российской Суперлиги «Динамо-Уралочка» продолжает занимать первое место. Накануне наша команда выиграла стартовый матч второго тура у «Югры» из Ханты-Мансийска.

Сегодня, 18 января, южноуральских ватерполисток ждет принципиальный поединок против многократных чемпионок страны. В 20:00 по челябинскому времени в Нижнем Новгороде сыграют главные фавориты турнира — «Динамо-Уралочка» vs «Кинеф-Сургутнефтегаз».