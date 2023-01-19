Ватерполистки клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста уверенно обыграли «СКИФ-Восток» из Москвы во втором туре чемпионата российской Суперлиги. В четвертом матче тура южноуральская команда победила со счетом 15:7. «Динамо-Уралочка» продолжает удерживать лидерство в чемпионате России, сообщает пресс-служба ватерпольного клуба из Златоуста.
В нынешнем сезоне команды встречались дважды. На предварительном этапе сильнее были игроки «Уралочки», в первом туре Суперлиги матч завершился вничью. В поединок в Нижнем Новгороде южноуральские спортсменки начали гораздо лучше и уже в самом начале забрали инициативу в свои руки. К заключительной четверти «Динамо-Уралочка» вела 12:5 и уверенно довело дело до победы.
Чемпионат России по водному поло. Суперлига. 2-й тур.
«Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «СКИФ-Восток» (Москва) — 15:7 (5:0, 2:2, 5:3, 3:2).
Во втором туре команда из Златоуста одержала победы в трех матчах из четырех. Южноуральские спортсменки уступили в прошлой игре с принципиальным соперником «Кинефом-Сургутнефтегазом» из Киришей.
Матч между «Уралочкой» и действующим чемпионом страны «Кинефом» проходил в равной борьбе на протяжении трех периодов. Все решилось в заключительной четверти. «Динамо-Уралочка» допустила ряд ошибок в обороне и несколько ключевых потерь в атаке, за что была наказана соперницами. Общий итог матча 10:13 в пользу «Кинефа».
Чемпионат России по водному поло. Суперлига. 2-й тур.
«Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Кинеф-Сургутнефтегаз» (Кириши) — 10:13 (2:2, 1:2, 3:2, 4:7).
«Подвела слабая реализация голевых моментов. Не забили несколько важных мячей и сами допустили ошибки в защите. Пришлось догонять, в спешке пропустили еще. Сделаем выводы, сезон длинный — еще много раз встретимся с „Кинефом“», — рассказал главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.
Клуб из Златоуста продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу чемпионата российской Суперлиги. Завтра, 20 января, южноуральская команда проведет последний матч тура против «Спартака» из Волгограда.
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