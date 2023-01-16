Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста стартует во втором туре российской Суперлиги

Команда из Златоуста проведет пять матчей за пять дней в Нижнем Новгороде

Сегодня, 16 января, в Нижнем Новгороде стартует второй тур чемпионата российской Суперлиги среди женских команд по водному поло. Команда из Златоуста «Динамо-Уралочка» открывает соревнования поединком против «Югры» из Ханты-Мансийска. Нашим девушкам предстоит сыграть пять матчей за пять дней, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» возглавляет турнирную таблицу российской Суперлиги. На данный момент она имеет в активе 17 очков, опережая ближайшего преследователя, «Кинеф-Сургутнефтегаз» из Киришей, на 4 балла.

На туре в Нижнем Новгороде нашей команде предстоит открывать соревнования поединком против ханты-мансийской «Югры». В текущем сезоне команды уже дважды встречались друг с другом и оба раза сильнее были южноуральские спортсменки — 13:7 и 11:7.

Водное поло. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. 2-й тур, Нижний Новгород

16 января. 20:00. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Югра» (Ханты-Мансийск).

17 января. 21:30. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Буревестник» (Нижний Новгород).

18 января. 20:00. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Кинеф-Сургутнефтегаз» (Кириши).

19 января. 20:00. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «СКИФ-Восток» (Москва).

20 января. 13:00. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Спартак» (Волгоград).

* Время челябинское.

Напомним, что по итогам чемпионата России сезона-2021/22 команда «Динамо-Уралочка» стала серебряным призером турнира. В финальном матче девушки из Златоуста лишь в серии пенальти уступили многократному чемпиону страны — «Кинеф-Сургутнефтегазу» из Ленинградской области. В сентябре 2022-го наша команда взяла реванш, выиграв традиционный предсезонный турнир — Кубок губернатора Челябинской области по водному поло.