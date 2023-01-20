Ватерполистки клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста победой завершили свое выступление во втором туре чемпионата российской Суперлиги. Южноуральская команда победила «Спартак-Волгоград» со счетом 10:8. По итогам всего тура южноуральские спортсменки выиграли четыре матча из пяти и сохранили лидерство в турнирной таблице, сообщает пресс-служба ватерпольного клуба из Златоуста.
В своем заключительном матче тура «Динамо-Уралочка» встречалась с волгоградским «Спартаком». Команда из Златоуст не совсем удачно начала игру. Но после провала на старте ватерполистки «Уралочки» перехватили инициативу и создавали преимущество в счете. Перед заключительной четвертью повели в один мяч, а в самой концовке сделали +2. Итоговый результат 10:8 в пользу «Динамо-Уралочки». Лучшими в составе южноуральского клуба стали Аниса Шарафутдинова и Белла Маркоч, забросившие по 3 мяча.
Чемпионат России по водному поло. Суперлига. 2-й тур
«Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Спартак» (Волгоград) — 15:7 (2:2, 1:1, 5:4, 2:1).
«В шестерке команд Суперлиги не осталось слабых соперников по определению. И на нас как на лидеров все настраиваются по-серьезному. Поэтому проходных матчей у нас не было. Даже в тех, где мы крупно выиграли, была борьба. Команда идет на первом месте. Задача одна — стараться побеждать в каждой игре и идти к главным медалям чемпионата России», — рассказал главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.
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