Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» победой завершил второй тур чемпионата России

Южноуральская команда обыграла «Спартак‑Волгоград» — 10:8

«В шестерке команд Суперлиги не осталось слабых соперников по определению. И на нас как на лидеров все настраиваются по-серьезному. Поэтому проходных матчей у нас не было. Даже в тех, где мы крупно выиграли, была борьба. Команда идет на первом месте. Задача одна — стараться побеждать в каждой игре и идти к главным медалям чемпионата России»,

— рассказал главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.

Ватерполистки клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста победой завершили свое выступление во втором туре чемпионата российской Суперлиги. Южноуральская команда победила «Спартак-Волгоград» со счетом 10:8. По итогам всего тура южноуральские спортсменки выиграли четыре матча из пяти и сохранили лидерство в турнирной таблице, сообщает пресс-служба ватерпольного клуба из Златоуста.В своем заключительном матче тура «Динамо-Уралочка» встречалась с волгоградским «Спартаком». Команда из Златоуст не совсем удачно начала игру. Но после провала на старте ватерполистки «Уралочки» перехватили инициативу и создавали преимущество в счете. Перед заключительной четвертью повели в один мяч, а в самой концовке сделали +2. Итоговый результат 10:8 в пользу «Динамо-Уралочки». Лучшими в составе южноуральского клуба стали Аниса Шарафутдинова и Белла Маркоч, забросившие по 3 мяча.По итогам всего тура «Динамо-Уралочка» выиграла четыре матча из пяти и сохранила единоличное лидерство в турнирной таблице Суперлиги России. Южноуральские спортсменки уступили только действующим чемпионам страны — «Кинефу-Сургутнефтегазу» из Киришей.