Ватерполистки «Динамо-Уралочки» сохранили лидерство в чемпионате России

Команда из Златоуста одержала две победы в 6‑м туре Суперлиги

В городе Кириши (Ленинградская область) в эти дни проходит 6-й тур чемпионата России по водному поло среди женских команд. Ватерполистки клуба «Динамо-Уралочка» из Златоуста одержали победы в двух поединках и продолжают возглавлять турнирную таблицу Суперлиги, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Уралочка».

По итогам предварительного этапа соревнований в женской ватерпольной Суперлиге сформировалась шестерка сильнейших команд, которые и разыграют между собой звание победителей и призеров чемпионата России.

Тур в Киришах клуб «Динамо-Уралочка» из Златоуста начал с двух непростых побед. Сначала подопечные Михаила Накорякова выиграли у «Югры» из Ханты-Мансийска (9:4), а накануне взяли верх в драматичном матче над нижегородским «Буревестником» (12:11).

«Игра непросто для нас сложилась, долгое время на табло сохранялся ничейный результат. К сожалению, мы совершили очень много ошибок в нападении, иногда проваливались в защите. Впереди у нас три игры с серьезными соперниками, есть время провести работу над ошибками», — дала экспресс-комментарий после матча с «Буревестником» голкипер «Динамо-Уралочки» Евгения Головина.

Там же, в Киришах, проводит свои поединки и дублирующий состав команды из Златоуста, но в рамках Высшей лиги чемпионата России. Южноуральский клуб также стартовал с двух побед и возглавил турнирную таблицу. Сегодня, 16 февраля, главная команда Златоуста сыграет в Суперлиге принципиальный поединок против действующего чемпиона страны «Кинеф-Сургутнефтегаза».