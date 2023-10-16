Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» открывает новый сезон чемпионата России

Команда из Златоуста заявила на турнир основной и дублирующий состав

Завтра, 17 октября, открывают новый сезон ватерполистки команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста. В чемпионате России — 2023/24 возьмут старт основной и дублирующий состав южноуральского клуба. Первый тур соревнований пройдет в подмосковной Рузе, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

На чемпионате России по водному поло среди женских команд в сезоне-2023/24 выступят десять коллективов. Им предстоит сыграть три тура, по результатам которых определится шестерка сильнейших команд, которые на втором этапе будут бороться за призовые места. Первый из этих туров пройдет с 17 по 22 октября в подмосковной Рузе и Нижнем Новгороде. В Златоусте команды сыграют третий тур — с 15 по 19 ноября.

Две команды из Златоуста возьмут старт в турнире с матчей в Рузе. Здесь основному и резервному составу «Динамо-Уралочки» предстоит сыграть с подмосковным «Штурмом-2002», столичным СКИФом и «Югрой» из Ханты-Мансийска.

Формат чемпионата России — 2023/24 изменился, стал интереснее. В нем предусмотрены спаренные матчи по системе «дома / на выезде», а также серии плей-офф до двух побед, начиная с полуфинальной стадии.

Напомним, что южноуральский клуб является действующим чемпионом страны и ставит перед собой задачу защитить титул.