Ватерполистки клуба «Динамо‑Уралочка» одержали две победы в чемпионате России

Команда из Златоуста поднялась на второе место в турнирной таблице

Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» одержал две победы во втором туре чемпионата России по водному поло, прошедшем в Ханты-Мансийске. Девушки из Златоуста уверенно выиграли у волгоградского «Спартака» (15:11) и нижегородского «Буревестника» (10:6). Подопечные Михаила Накорякова поднялись на вторую строчку в турнирной таблице, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

По итогам двух прошедших туров ВК «Динамо-Уралочка» набрала 15 очков, одержав 5 побед в 6 матчах. Единственное поражение наши девчата потерпели в первом туре, уступив ханты-мансийской «Югре» (8:9).

Во втором туре южноуральская команда одержала две ожидаемые победы. Сначала «уралочки» выиграли у волгоградского «Спартака» (15:11), а затем были сильнее нижегородского «Буревестника» (10:6). Ватерполистка «Динамо-Уралочки» Белла Маркоч уверенно лидирует в списке лучших снайперов турнира. В ее активе 30 забитых мячей с хорошей реализацией бросков — 55%.

Фарм-клуб златоустовского клуба пока выступает неудачно. Молодые девушки уступили «Спартаку» (6:17) и «Буревестнику» (8:12). «Уралочка» опустилась на предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе лишь одну победу.

Впереди еще тур предварительного этапа в Златоусте, который пройдет с 16 по 18 ноября. После него определятся шесть команд, которые продолжат битву за медали чемпионата.

А уже 10 и 11 ноября в Златоусте и Челябинске пройдет первый в истории «Матч звезд» женского водного поло. В нем действующие чемпионки России ватерполистки «Динамо-Уралочки» сыграют два матча с победителями и призерами чемпионатов Европы и мира разных лет. Прямую трансляцию игры в Челябинске будет вести телеканал ОТВ. В прямом эфире матч можно будет посмотреть и на сайте 1obl.tv.

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Фото — Дмитрий Гостев (ВК «Динамо-Уралочка»)

Коллаж — Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)

