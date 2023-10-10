В Краснодаре завершился финальный турнир Кубка России по водному поло среди женщин. Женская ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» из Златоуста завоевала бронзовые медали соревнований. Южноуральскому клубу не удалось сделать «золотой дубль», сообщает региональный Минспорт.
В розыгрыше Кубка России выступили две команды из Златоуста. Помимо основной команды, игры провел дублирующий состав «Уралочки». Для перспективных спортсменок игры служили бесценным опытом и соревновательной практикой, а вот перед основной командой стояли высокие задачи — завоевать трофей.
«Динамо-Уралочка» является действующим чемпионом страны. Поэтому и задачи перед командой стоят самые амбициозные — сделать «золотой дубль», добавив к титулу чемпионов еще и звание обладателей кубка страны. Однако поражение в полуфинале с минимальным счетом 7:8 от московского «СКИФа» не позволило главной команде выйти в Суперфинал и побороться за главный трофей турнира.
В матче за третье место основная команда «Уралочки» уверенно обыграла волгоградский «Спартак» со счетом 15:12. Молодежная команда из Златоуста заняла шестое место, а Кубок России завоевали ватерполистки клуба «Кинеф-Сургутнефтегаз» из города Кириши.
«Сегодня закончилась наша последняя игра на Кубке России. Мы заняли 3-е место, стали обладателями бронзовых медалей. Последний матч у нас проходил с командой „Спартак-Волгоград“, в котором мы обыграли со счетом 15:12. Третье место, это, конечно, печально, но мы будем работать, стараться, чтобы радовать вас», — рассказала защитник «Динамо-Уралочки» Полина Попова.
Добавим, что накануне Федерация водного поло России представила проект календаря и формат проведения чемпионата страны среди женских команд. В турнире примут участие 10 команд, а сам он пройдет в 2 этапа и 13 туров. Как и в прошлом сезоне, на чемпионате страны выступят основной и резервный состав команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста.
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