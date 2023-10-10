Ватерполистки клуба «Динамо-Уралочка» завоевали бронзовые медали Кубка России

Молодежная команда из Златоуста заняла шестое место

«Сегодня закончилась наша последняя игра на Кубке России. Мы заняли 3-е место, стали обладателями бронзовых медалей. Последний матч у нас проходил с командой „Спартак-Волгоград“, в котором мы обыграли со счетом 15:12. Третье место, это, конечно, печально, но мы будем работать, стараться, чтобы радовать вас»,

— рассказала защитник «Динамо-Уралочки» Полина Попова.