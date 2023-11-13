Ватерполистки «Уралочки» дважды сыграли вничью с командой легенд на «Матче звезд»

Товарищеские матчи с игроками сборной России разных лет прошли в Златоусте и Челябинске

В Челябинске и Златоусте прошли два «Матча звезд» женского водного поло, в которых «Уралочка» сыграла с «Командой легенд», в состав которой вошли титулованные ватерполистки сборной России разных лет. Оба поединка завершились вничью — 19:19 и 24:24, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Подобные «Матчи звезд» женского водного поло в Челябинской области провели впервые. Действующие чемпионки России из ВК «Динамо-Уралочка» встречались с российской командой «звезд» сразу на двух площадках. 10 ноября спортивное шоу принимал Златоуст, 11 ноября — Челябинск.

Ну а победила в двух этих поединках дружба. В Златоусте команды сыграли 19:19, в Челябинске — 24:24. Отметим, что в составе «Команды легенд» выступили воспитанницы «Уралочки» — Софья Конух, Екатерина Пантюлина, Татьяна Петрова, Юлия Гауфлер, Эльвина Каримова и другие прославленные «уралочки», которые в составе сборной России становились победителями и призерами чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр. Компанию им составили и другие титулованные спортсменки, выступающие в других клубах страны.

«Уверен, „Матч звезд“ станет нашей традицией. Челябинская область готова ежегодно проводить такие мероприятия, это действительно значимое событие», — произнес на открытии матча в Челябинске губернатор Алексей Текслер.

Помимо участия в матче, ватерполистки также показали «мастер-шоу», поучаствовав в интересных ватерпольных конкурсах. Для зрителей была организована большая интерактивная программа с розыгрышем призов и подарков и автограф-фотосессии.

Впереди у «Динамо-Уралочки» очередные игры в чемпионате России. Наша команда после двух сыгранных туров занимает второе место в турнирной таблице.