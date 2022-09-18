Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» стал победителем Кубка губернатора Челябинской области

В финальном матче южноуральская команда победила сборную Нижегородской области — 16:5

В Челябинской области завершился традиционный Кубок губернатора по водному поло среди женских команд. Победителями стали хозяева турнира, ватерполистки златоустовского клуба «Динамо-Уралочка», в решающем матче за золото обыгравшие сборную Нижегородской области со счетом 16:5, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В нынешнем турнире приняли участие шесть команд. Помимо двух команд «Динамо-Уралочки» (основного состава и резервного), выступили «Кинеф-Сургутнефтегаз» (Ленинградская область), «Спартак» (Волгоград), «Штурм-2002» (Московская область) и сборная Нижегородской области.

Уже на групповом этапе главная команда «Динамо-Уралочки» обозначила свое преимущество, убедительно выиграв два поединка, а затем и полуфинал. Причем, за выход в финал южноуральские ватерполистки выиграли у принципиальных соперников, «Кинефа-Сургутнефтегаз», который 20 лет подряд становился сильнейшим клубом страны. Наша команда выиграла у многократного чемпионата России со счетом 19:8. В другом полуфинале сенсацию преподнесла сборная Нижегородской области, которая победила волгоградский «Спартак».

В решающем матче за золото турнира борьбы не получилось. Уже в стартовом периоде «Динамо-Уралочка» сделала весомый задел для победы. Игрокам южноуральского клуба удавались атаки на любой вкус: с дальней дистанции, красивых розыгрышей, с выводом на ударную позиции «столбов» нападения. Как результат — 7:1 после первого отрезка.

Наставник гостей вынужден был сменить голкипера, этот шаг оправдал себя. Гостям удалось погасить пожароопасную для себя ситуацию на водной глади бассейна. Второй период завершился вничью (3:3), однако этого было мало для волжанок, если они хотели перевернуть ход матча.

В третьем периоде «Динамо-Уралочка» вновь добавила в скоростях, усилила давление на ворота соперника. Четыре безответных заброшенных мяча — и все вопросы об исходе противостояния были сняты. Заключительный отрезок поединка превратился в формальность. Итоговый счет финала — 16:5.

«Приятно было видеть то, как наши девушки красиво и здорово играют. Они подтвердили свой высокий уровень мастерства — выиграли трофей. Теперь будем ждать от них яркой игры в чемпионате России. Мы с нетерпением ждем, чтобы наша команда вернула себе звание чемпионов», — отметила первый заместитель губернатора Челябинской области, президент ЖВК «Динамо-Уралочка» Ирина Гехт.

Отметим, что в прошлом сезоне «Динамо-Уралочка» остановилась в шаге от победы в чемпионате России. В «Финале четырех» наша команда в равной борьбе уступила «Кинефу-Сургутнефтегаз» в серии послематчевых пенальти.