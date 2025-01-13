Ватерпольная команда «Уралочка» заняла второе место на турнире в Киришах

Кубок губернатора Ленинградской области достался «Кинефу»

Женская ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» завоевала серебряные медали Кубка губернатора Ленинградской области. Девушки из Златоуста выиграли четыре поединка, вышли в финал турнира, где в равной борьбе уступили хозяйкам соревнований — клубу «Кинеф» из Киришей со счетом 12:16, сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Уралочка».

Турнир по водному поло в городе Кириши собрал шесть женских команд. Успешно выступили в нем девушки из златоустовского клуба «Динамо-Уралочка». Южноуральские спортсменки без поражений прошли групповой этап, одержав четыре победы в четырех матчах.

Подопечные Михаила Накорякова вышли в финал турнира, однако здесь им пришлось непросто в поединке с хозяйками соревнований. Команда «Кинеф» в первом периоде создала себе комфортное преимущество в три мяча. Эта разница в счете так и держалась до конца игры. В итоге к финальной сирене на табло горели 16:12 не в нашу пользу.





Водное поло. Кубок губернатора Ленинградской области. Финал

9 января. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 19:9.

10 января. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Диана» (Санкт-Петербург) — 19:8.

10 января. «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — «Евразия» (Первоуральск) — 19:11.

11 января. «Кинеф-2» (Кириши) — «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — 9:25.

Финал. 12 января. «Кинеф» (Кириши) — «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — 16:12.

Отметим, что уже 17 и 18 января команда «Динамо-Уралочка» возобновит свои выступления в чемпионате России. На текущий момент девушки из Златоуста занимают четвертое место в турнирной таблице.