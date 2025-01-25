Ватерполистки «Уралочки» разошлись миром с «Буревестником» в чемпионате России

Команда из Златоуста уступила соперницам в первом матче (10:13), но взяла реванш во втором (14:12)

Женская ватерпольная команда «Динамо-Уралочка» провела два важнейших матча в чемпионате России. Девушки из Златоуста провели поединки с принципиальным соперником в Нижнем Новгороде. В первом матче южноуральские спортсменки уступили «Буревестнику» со счетом 10:13, во втором взяли реванш — 14:12. «Динамо-Уралочка» осталась на четвертом месте в чемпионате России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Уже в первой игре команды показали, что готовы биться только на победу. Матч получился равным и упорным, с одинаковыми шансами на успех. Первую половину с минимальным счетом выиграли хозяйки (7:6). «Уралочка» не сдавалась, девушки из Златоуста выровняли положение, и перед заключительным периодом на табло был ничейный счет — 9:9.

Уфы, заключительный период команде из Златоуста не удался. Череда ошибок в нападении не позволила «Динамо-Уралочке» рассчитывать на положительный результат. В итоге 10:13 не в нашу пользу. Но отметим результативную игру вернувшейся в Златоуст Ольги Лупиногиной. Опытная ватерполистка стала в команде самой результативной, забив четыре мяча.

Водное поло. Чемпионат России. Женщины.

24 января. «Буревестник» (Нижний Новгород) — «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — 13:10 (3:3, 4:3, 2:3, 4:1).

«Буревестник»: Дарья Клюева (3), Татьяна Черкасова (2), Мария Данилюк (2), Анастасия Адикова (2), Владислава Нечаева (1), Виктория Гуськова (1), Мария Алексеенко (1), Анна Арбузова (1).

«Динамо-Уралочка»: Ольга Лупиногина (4), Аниса Шарафутдинова (2), Дарья Бунакова (2), Полина Попова (1), Мария Макарова (1).

Таким же сложным для обеих команд получился повторный поединок, состоявшийся на следующий день. В нем большую часть матча вели в счете ватерполистки «Динамо-Уралочки». Они сделали выводы из предыдущего поражения и сохранили больше сил и свежести на концовку поединка. Это и предопределило исход. 14:12 в пользу команды из Златоуста.

Водное поло. Чемпионат России. Женщины.

25 января. «Буревестник» (Нижний Новгород) — «Динамо-Уралочка» (Златоуст) — 12:14 (2:3, 2:2, 6:6, 2:3).

«Буревестник»: Виктория Гуськова (4), Анна Арбузова (3), Мария Алексеенко (2), Владислава Нечаева (1), Мария Данилюк (1), Татьяна Черкасова (1).

«Динамо-Уралочка»: Полина Попова (3), Ольга Лупиногина (3), Мария Макарова (2), Надежда Липская (2), Дарья Бунакова (2), Дарья Зубова (1), Аниса Шарафутдинова (1).

Ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» сохранил за собой четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. Однако вся борьба за титул впереди. Все решится в серии плей-офф.

Фото: Дмитрий Гостев, ВК «Динамо-Уралочка» (Златоуст).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал создан ИА «Первое областное».