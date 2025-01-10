В ватерпольный клуб «Уралочка» после восьмилетнего перерыва вернулась Ольга Горбунова

Титулованная спортсменка снова будет выступать за клуб из Златоуста

В женской ватерпольной команде «Динамо-Уралочка» из Златоуста снова будет выступать одна из самых титулованных и известных ее воспитанниц Ольга Лупиногина (Горбунова). Спортсменка приняла решение вернуться в родной город и клуб после восьми лет выступлений за волгоградский «Спартак». Информацию о ее переходе подтвердили в штабе ВК «Динамо-Уралочка».

Спортсменка начинала свою карьеру в Златоусте под фамилией Белова. Затем, выйдя замуж, стала известна как Ольга Горбунова. На протяжении восьми сезонов она выступала за «Уралочку», а в 2016 году после того, как завоевала бронзу на Олимпийских играх, отправилась в волгоградский «Спартак». Спустя восемь лет она приняла решение вернуться в родной Златоуст.

На фото: 2016 год. Эльвина Каримова (слева) и Ольга Горбунова вернулись в Челябинскую область после Олимпийских игр, где в составе сборной России завоевали бронзовые медали.

Ольга Лупиногина (Белова)

Дата рождения: 27.08.1993 г.

Место рождения: Златоуст (Челябинская область).

Звание: заслуженный мастер спорта.

Титулы и регалии: участница двух летних Олимпиад (2012, 2016 гг.), бронзовый призер Олимпийских игр — 2016. Чемпионка мира среди молодежи (2009). Серебряный призер чемпионата Европы (2020). Серебряный (2013) и бронзовый (2017) призер Мировой лиги. Бронзовый призер Всемирной универсиады — 2011.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Рады возвращению нашей спортсменки в родную команду. Такой опытный игрок однозначно ее усилит. В деле нашу „новую-старую“ Ольгу мы увидим уже на Кубке губернатора Ленинградской области», — так отреагировала на новость пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».

Отметим, что сейчас златоустовская команда вместе с Ольгой находится в городе Кириши, где стартовал Кубок губернатора Ленинградской области. Вчера, 9 января, наша команда провела первый матч на турнире, в котором уверенно выиграла у ханты-мансийской «Югры» — 19:9.